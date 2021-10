-Rakuten TV y VICE Studios exploran el impacto de Blockchain en nuestra vida cotidiana con una nueva docuserie original

La serie original contará con un episodio que sigue el viaje de DigitalBits, la Blockchain para las marcas, y cómo empresas icónicas han comenzado a utilizar esta tecnología

LONDRES, 29 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Rakuten TV y VICE Studios se disponen a producir una nueva serie documental que explora diferentes tecnologías emergentes que pronto afectarán a nuestra vida cotidiana. La fascinante serie de 5 episodios explorará 5 temas principales: carne cultivada en laboratorio, limpiadores espaciales, ciborgs, fusión nuclear y cadena de bloques.

Pero, ¿qué hay del futuro de la economía? Ya está ocurriendo, en el campo de lo que se conoce ampliamente como "criptomonedas". En el episodio "Blockchain", la próxima coproducción original se adentrará en este nuevo concepto de rápido crecimiento, también conocido como dinero virtual, y sus posibles usos.

Para este episodio, Rakuten TV y VICE Studios destacarán muchos de los posibles usos de la tecnología blockchain, siguiendo el viaje de DigitalBits y cómo se está convirtiendo en la Blockchain para las marcas en todas las industrias, incluyendo los deportes y el entretenimiento, el lujo, las finanzas y otros.

Teresa López, directora de contenidos de Rakuten TV declaró: "Nos comprometemos a contar historias que reflejen nuestros valores: empoderamiento, optimismo e innovación. Esta serie documental acercará a nuestros usuarios 5 historias sobre cómo la innovación mejora nuestras vidas y la sociedad. Los miembros innovadores del ecosistema de DigitalBits están perfectamente conectados con la narración que se desarrollará en este proyecto".

Dan Bowen, Productor Ejecutivo de VICE Studios dijo: "Estamos entusiasmados de asociarnos con Rakuten TV en este proyecto único para llevar nuevos conocimientos en el campo de Blockchain a las audiencias de todo el mundo."

Al Burgio, fundador de blockchain de DigitalBits dijo: "El blockchain y la industria de las criptomonedas han crecido exponencialmente. Es un gran honor que Rakuten TV y VICE Studios, dos potentes empresas de medios de comunicación, reconozcan el surgimiento de esta industria y cómo las marcas han comenzado a adoptar la blockchain de DigitalBits."

Blockchain tendrá un claro impacto en la economía y en la forma en que los clientes y las marcas consumen o venden productos. Por este motivo, Rakuten TV y DigitalBits Foundation están en conversaciones para explorar posibles colaboraciones futuras.

La serie documental está producida por Dan Bowen. Llegará a Rakuten TV en 2022, disponible de forma gratuita y exclusiva en la plataforma en 43 países europeos.

