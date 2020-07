- Randstad RiseSmart acelera la expansión en Europa con la adquisición de una firma de externalización alemana

DÜSSELDORF, Alemania, 8 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Randstad RiseSmart [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2851294-1&h=2470413615&u...], el proveedor de movilidad de talento y externalización de más rápido crecimiento, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir el 100 por cien de participación en Mühlenhoff + Partner GmbH y sus compañías operativas, colectivamente, una de las principales firmas de externalización en el mercado alemán. Mühlenhoff [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2851294-1&h=2790498825&u...] es un proveedor de servicio completo de consultoría de personal y dirección para compañías que pasan por una reforma y reestructuración de la fuerza laboral. Ofrece a los empleados, gestores y altos ejecutivos un abanico de externalización, desarrollo de liderazgo, evaluación y servicios de consultoría, incluyendo las medidas de transferencia para el empleo continuado.

Mühlenhoff se fundó hace 30 años por el pionero en externalización alemán, Herbert Mühlenhoff y hoy es la organización social en RR HH para muchas compañías alemanas de blue-chip. Mühlenhoff tiene una red de más de 4.000 organizaciones y muestra tasas de colocación del 95%, una medida de la calidad de su entrega y la efectividad de su apoyo para organizaciones y talento a través del ciclo de vida del empleado.

"Esta adquisición refuerza nuestro compromiso con el mercado alemán y continúa nuestra agresiva expansión en Europa", dijo Dan Davenport, presidente y director general de Randstad RiseSmart. "Mühlenhoff tiene una reputación estelar en el mercado. Estamos orgullosos de llevar el legado de Mühlenhoff y dar la bienvenida a los empleados de la firma a la familia RiseSmart".

"Hemos estado observando el dinamismo y excepcional reputación de RiseSmart en todo el mundo durante algún tiempo y estamos dispuestos a unir fuerzas con una compañía que es tan innovadora, centrada en el cliente y que cumple sus promesas", dijo la directora gerente de Mühlenhoff, Daniela König-Mühlenhoff, que junto con Herbert Mühlenhoff, convirtió la compañía en un proveedor reconocido y altamente considerado. "Combinar nuestro conocimiento en el mercado local y experiencia con las soluciones líderes en la industria de RiseSmart será una victoria para nuestros clientes y el mercado alemán".

Mühlenhoff añade presencia a la huella alemana existente de RiseSmart con representación en Düsseldorf, Berlín, Hannover, München, Frankfurt, Nürnberg, Hamburgo y Stuttgart. La compañía está certificada por ISO 9001 y AZAV y es miembro de la Association of Career Firms International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2851294-1&h=2276165988&u...] y la Federal Association of German Management Consultants [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2851294-1&h=479704234&u=...].

Los detalles financieros de la transacción no se han revelado. La adquisición se espera que sea EVA positiva dentro de dos años.

Una vez finalizada la transacción, Mühlenhoff comenzará una transición de marca, inicialmente como 'Mühlenhoff, una compañía Randstad RiseSmart'.

Acerca de Mühlenhoff

Mühlenhoff + Partner GmbH ha estado asesorando con éxito a compañías y clientes sobre personal y cambios organizacionales durante 30 años. Como una de las principales firmas de externalización y gestión de RR HH en Alemania, ofrece soluciones de RR HH adaptadas para cambios en la fuerza laboral. Para más información, visite https://www.muehlenhoff.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2851294-1&h=3721897364&u...]

Acerca de Randstad RiseSmart

Randstad RiseSmart es el proveedor de movilidad de talento y transición de carrera profesional de más rápido crecimiento, y una compañía operativa de Randstad N.V., un proveedor global valorado en 23.800 millones de euros de trabajo flexible y recursos humanos que ayuda a más de dos millones de candidatos a encontrar trabajo cada año. Nuestras soluciones Tech & Touch contemporáneas, de externalización, desarrollo de carreras, redespliegue refuerzan las marcas de los empleadores, mejoran la retención y reatraen el talento. Los empleadores nos contratan porque ofrecemos resultados superiores mediante un asesoramiento especializado, branding profesional, recursos contemporáneos y análisis bajo demanda. Hoy, somos un socio humano de confianza de compañías de éxito en más de 40 industrias. Nuestra pasión y dedicación con la innovación, respuesta y resultados nos han proporcionado un amplio reconocimiento y premios de organizaciones como Bersin by Deloitte, Gartner Inc., the Brandon Hall Group y Fortune magazine. Para más información, visite https://www.randstadrisesmart.de/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2851294-1&h=1956053183&u...]

