(Información remitida por la empresa firmante)

-Raytron Industrial lanza las cámaras térmicas TN660 y TN463 para pruebas dinámicas y monitoreo continuo del estado de equipos

YANTAI, China, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Raytron Industrial anunció hoy el lanzamiento de dos nuevos productos: TN660 High Frame Rate Fixed-Mount Thermal Camera y TN463 Fixed-Mount Thermal Camera. Ambos ofrecen imágenes de 640 512 con datos de imagen y temperatura sincronizados. La TN660 permite la adquisición a 120 Hz (fotograma completo) para objetivos en movimiento y procesos térmicos transitorios, mientras que la TN463 proporciona imágenes a 60 Hz para la inspección rutinaria en línea y la monitorización continua de equipos.

Imágenes de resolución completa para diversas velocidades de proceso

Equipada con un detector de óxido de vanadio (VOx) no refrigerado de 12 μm, la TN660 alcanza una frecuencia de 120 Hz en su resolución nativa sin necesidad de recortar la imagen, lo que preserva el detalle espacial y la cobertura de la escena. Los fotogramas se capturan con un intervalo aproximado de 8,33 ms, lo que permite a los ingenieros analizar procesos rápidos de calentamiento o enfriamiento, así como eventos térmicos de corta duración en ámbitos como la investigación, la automatización industrial y el transporte.

La TN463 emplea la misma resolución de detector y tamaño de píxel. Su salida de 60 Hz es adecuada para ciclos de producción rutinarios y para el análisis de tendencias de temperatura a largo plazo. Para adaptarse a distintos requisitos de instalación, TN463 ofrece objetivos de 6,9 mm, 9,1 mm, 19 mm y 25 mm, mientras que TN660 está disponible con objetivos de 9,1 mm y 25 mm.

Desde la captura activada por eventos hasta el análisis sincronizado

Ambas cámaras admiten activación por hardware y por software para coordinar la adquisición de datos con las acciones de los equipos. Una señal externa, a través de la interfaz de E/S (entrada/salida), puede iniciar la captura en una etapa específica del proceso. Por ejemplo, una señal de inicio de una prensa térmica puede activar la TN660 para que registre la secuencia térmica, lo que reduce el trabajo innecesario de grabación y revisión.

La salida sincronizada vincula las lecturas de temperatura con sus correspondientes imágenes térmicas. El software TI Studio de Raytron Industrial permite la visualización previa y el análisis simultáneos de hasta cuatro cámaras, e incluye alarmas de temperatura y de aumento de temperatura para detectar condiciones anómalas. Los ingenieros pueden revisar las grabaciones, examinar y exportar curvas históricas de temperatura, y generar informes, vinculando los eventos de los equipos con los datos térmicos para un análisis más detallado.

Medición de temperatura e integración de sistemas

Ambos modelos miden temperaturas en los rangos de −20 °C a 150 °C y de 100 °C a 650 °C, con una precisión de 2 °C o 2 % de la lectura, lo que sea mayor. La conectividad mediante Ethernet y USB permite la adquisición de datos, mientras que la compatibilidad con protocolos industriales, como Modbus TCP, facilita la integración de los datos de temperatura en sistemas de control y supervisión ya existentes.

Gracias a la posibilidad de elegir entre frecuencias de imagen de 60 Hz y 120 Hz, los modelos TN463 y TN660 permiten a los usuarios adaptar la adquisición térmica a las necesidades de sus procesos, desde la monitorización continua de equipos hasta la realización de pruebas dinámicas.

Para más información

Email: sales@raythink-tech.comWeb: https://www.raythink-tech.com/

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