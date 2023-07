Realty ONE Group abre en Argentina

Archivo - COMUNICADO: Realty ONE es nombrada primera franquicia mundial - REALTY ONE GROUP/PR NEWSWIRE - Archivo

LAS VEGAS, 27 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna y con propósito y UNA de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, ha vendido los derechos de franquicia a un propietario en Argentina que está emocionado de expandirse rápidamente y llevar la marca dinámica al popular país sudamericano.

La nueva propietaria, Eugenia Aiello, cree que la combinación de la COOLTURE (cool + culture) única, la marca, el coaching empresarial y el sistema de apoyo llevarán el sector inmobiliario a un nivel completamente nuevo en Argentina, que es el segundo país más grande de América del Sur y el octavo más grande del mundo. Con sus más de 25 años de experiencia en bienes raíces argentinos y su amplia experiencia en desarrollos en el extranjero, la combinación de Aiello y Realty ONE Group ya está creando entusiasmo en la industria.

"Familia, pasión por los negocios, amor por lo que hacemos: compartimos todos estos importantes impulsores con Eugenia, lo que la convierte en la socia perfecta para expandirse en Argentina", dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Argentina tiene una gran demanda de una nueva y emocionante COOLTURE y un nuevo capítulo de bienes raíces y, junto con Eugenia, ¡lo cumpliremos!"

"Este es un momento oportuno para que Realty ONE Group se consolide como una marca líder en Argentina", dijo Aiello. "Estoy decidido a ofrecer a los profesionales de bienes raíces un servicio mejorado, para atender aún más eficazmente los intereses y necesidades de nuestros clientes y sé que todos nos beneficiaremos enormemente de la emocionante COOLTURE (cool + culture) de Realty ONE Group".

Realty ONE Group fue nombrada recientemente una de las mejores franquicias globales de 2023 por Entrepreneur y también ocupó el primer lugar entre los franquiciadores de bienes raíces por segundo año consecutivo en la altamente competitiva lista Franchise 500® de 2023 de Entrepreneur.

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, cuenta con más de 19.000 profesionales de bienes raíces en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C. y 16 países y territorios más, y sigue creciendo.

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group continúa siendo una de las marcas de estilo de vida de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario con su modelo comercial comprobado, COOLTURE dinámico, ubicaciones innovadoras y asesoramiento comercial, soporte, tecnología y socios superiores. La compañía ha crecido rápidamente a más de 19 000 profesionales de bienes raíces en más de 400 ubicaciones en 49 estados de EE. UU., Washington D.C. y 16 países y territorios. Realty ONE Group ha sido nombrada la marca de bienes raíces número UNO por Entrepreneur Magazine durante dos años consecutivos y el franquiciador está clasificado por REAL Trends en el uno por ciento superior de la nación. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com .

