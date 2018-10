COMUNICADO: Red by Dufry y Travel Club se alían para ofrecer beneficios y experiencias únicas a millones de viajeros

Publicado 26/06/2018 12:01:27 CET

MADRID, June 26, 2018 /PRNewswire/ --

Las tiendas World Duty Free de los aeropuertos de España, pertenecientes al grupo Dufry (líder mundial de Travel Retail) a través de Red by Dufry, y el programa de fidelización líder en España Travel Club, unen sus fuerzas para multiplicar los beneficios de más de 7 millones de clientes actuales, y a todo el que desee unirse al programa. Travel Club se suma así a Iberia, Vueling, NH, AVIS, La Vaca, Domino's, Cañas y Tapas, Florida Retiro y Sercotel, entre otros, como partners principales.

'The perfect match', así define World Duty Free el acuerdo por el que une sus fuerzas entre su programa de fidelización Red by Dufry y Travel Club para ofrecer beneficios y ventajas únicas a millones de miembros desde el momento en que el usuario se da de alta y se convierte en miembro Silver, instante en el que ya puede disfrutar de un 5% de descuento desde la primera compra. Solo con registrarse en Red by Dufry [https://sso.dufry.com ] y vinculando una tarjeta Travel Club, se obtienen 500 puntos de regalo, upgrade a gold en la tarjeta de fidelización Red by Dufry, y la opción de conseguir 25.000 puntos Travel a través de tres sorteos.

Descuentos en restaurantes, compras, viajes... y acceso a zona VIP Red by Dufry, a través de su app gratuita, permite a sus miembros realizar un recorrido completo a través de beneficios constantes desde que pone un pie en la ciudad. Así, se pueden obtener descuentos de hasta el 20% en Cañas y Tapas y La Vaca, 10 euros por pizza familiar en Domino's y hasta un 30% de descuento en los espectáculos de Florida Retiro, en Madrid. Además, los viajeros obtienen descuentos de un 8% en la cadena NH, un 10% en Sercotel, y hasta un 12% en Petit Palace.

Si el deseo del viajero es seguir moviéndose, puede contratar sus viajes en Pangea con un 5% de descuento y hasta un 15% en artículos de tienda. En las tiendas World Duty Free se pueden comprar artículos con descuentos de hasta un 10% al mismo tiempo que se acumulan Avios y puntos Travel. Además, si la compra supera los 150 euros, por se ofrece acceso a la sala VIP de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga y Palma.

Eva Muñoz eva.munoz@dufry.com +34-690-754-775 Ext. 5388