Los relojes inteligentes Amazfit GTR 2 y Amazfit GTS 2 para estilos de vida activos (2)

[1] El Alexa incorporado de Amazfit GTR 2 y GTS 2 estará disponible por actualización OTA pronto. Cuando esté disponible, las notificaciones aparecerán a través de la aplicación Zepp (anteriormente conocida como Amazfit APP) y el dispositivo. El tiempo de lanzamiento de OTA puede variar según los mercados. [2] Este producto no es un dispositivo médico. Los datos de medición están destinados únicamente a fines de referencia y no deben utilizarse para diagnosticar o supervisar condiciones médicas. Además, la precisión de los datos se verá afectada si el área del sensor hace contacto con la piel tatuada, pigmentada o de tono profundo. [3] El nivel de SpO2 puede afectar el nivel de oxígeno a varios órganos. Si el nivel es demasiado bajo, podría provocar mareos, dolores de cabeza o un paro cardíaco. Este producto no es equipo médico. Los datos de la prueba se entienden únicamente con fines de referencia y no se pueden utilizar para diagnosticar o supervisar ninguna condición médica. [4] Control del sueño: puede registrar el sueño nocturno y las siestas. Cuando detecta que el usuario está dormido entre la medianoche y las 6 a. m., el tiempo de sueño entre las 6 pm del día anterior y las 11 a. m. se puede registrar como tiempo de sueño nocturno; sueño entre las 11 a.m. y las 6 pm que dura más de 20 minutos se registra como siesta. No se registra un sueño que dure menos de 20 minutos. [5] Para supervisar el ciclo REM, el modo de seguimiento de la frecuencia cardíaca del Asistente de sueño debe estar habilitado. Durante el sueño REM, los ojos se mueven rápidamente en diferentes direcciones. Los sueños suelen ocurrir durante el sueño REM. [6] El HUNT Fitness Study indica que las personas que mantienen una puntuación de PAI(TM) de 100 o más muestran un menor riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. HUNT Fitness Study: Este estudio fue realizado por el profesor Ulrik Wisloff de la Facultad de Medicina de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. Duró más de 35 años y contó con más de 230.000 participantes. [7] Correr al aire libre, cinta de correr, trail running, caminar, ciclismo al aire libre, ciclismo cubierto, natación en piscina, natación en aguas abiertas, elíptica, entrenamiento libre, escalada, esquí. [8] Las imágenes del producto y el contenido de la pantalla mostrado anteriormente son solo para fines de referencia. El producto real (incluyendo pero no limitado a su apariencia, color y tamaño) y el contenido de la pantalla (incluyendo pero no limitado al fondo, la interfaz de usuario y los gráficos) pueden diferir ligeramente

