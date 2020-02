Un revolucionario estudio detecta el cáncer con un sencillo análisis de sangre

Publicado 05/02/2020 13:06:40 CET

- Un revolucionario estudio hace que la detección del cáncer sea posible con un sencillo análisis de sangre; introduciendo así una marca diferenciadora sistémica del cáncer

- El nuevo estudio de Datar Cancer Genetics [https://datarpgx.com/] ha utilizado un nuevo método revolucionario que detecta agrupaciones de células tumorales en el torrente sanguíneo, ayudando con la detección primaria del cáncer

- El documento se titula ''Circulating ensembles of tumor-associated cells: A redoubtable new systemic hallmark of cancer" y se ha publicado por medio del International Journal of Cancer [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ijc.32815].

BOMBAY, La India, 5 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ijc.32815] de científicos de La India, Estados Unidos y Reino Unido ha presentado las evidencias clínicas para un test novedoso que puede detectar agrupaciones de células cancerígenas en la sangre de personas asintomáticas como test de diagnosis y control no invasivo. El test podría hacer que el control del cáncer sea más sencillo, eficaz y presente un coste más contenido, pudiendo ser potencialmente una revolución en la detección y diagnosis contra el cáncer. El test estará disponible a nivel comercial en un breve espacio de tiempo.

El doctor Dadasaheb Akolkar, principal autor del estudio y director de investigación de Datar Cancer Genetics, comentó en relación al estudio: "Se trata del primer estudio de su clase en investigar la prevalencia de la embolia pulmonar tumoral o C-ETACs (Circulating Ensembles of Tumor Associated Cells), en una cohorte de tamaño de población de más de 16.000 participantes, estableciendo un nuevo hito sistémico en relación al cáncer. La técnica que hemos utilizado supone una innovación revolucionaria. Cuando las agrupaciones de células se separan de cualquier tumor de fase primaria y entran dentro del torrente sanguíneo podemos aislar de forma sencilla y precisa algunos centenares de células malignas de más de 100 millones de células, con una cantidad de solo 10 ml de sangre. Mientras que casi todas las muestras de cáncer presentan estas agrupaciones de células, se han visto e muy pocas muestras que estaban aparentemente sin cáncer".

Rajan Datar, presidente y director administrativo de Datar Cancer Genetics, destacó en relación al estudio revolucionario y su técnica: "El cáncer se está convirtiendo de forma rápida en un reto de civilización. Y lo que es más importante, los fallecimientos por cáncer se deben principalmente a la detección tardía. Creemos que este innovador test basado en la sangre supone una revolución en lo que respecta al control del cáncer, e impactará en los resultados gracias a su detección sencilla y respetuosa con los pacientes y su diagnosis en personas aparentemente sanas que podrían tener una maldad silenciosa en sus cuerpos. Cuenta con potencial para eliminar la necesidad de disponer de biopsias invasivas y riesgos asociados a ellos. En un futuro cercano tan solo hará falta un sencillo y barato análisis de sangre para detectar de forma fiable y diagnosticar el cáncer, antes incluso de que se vean los síntomas".

En el estudio se han visto implicados 16.134 pacientes, incluyendo 5.509 pacientes con cáncer (estudio TrueBlood) y 10.625 personas sin síntomas (estudio RESOLUTE) y el test ha demostrado una precisión de más de un 94%. Las C-ETACs se vieron en el 89,8% de los casos de cáncer y en solo el 3% de las personas asintomáticas y aparentemente sanas que no presentaron descubrimientos no normales en los test de control utilizados actualmente. El estudio fue el mayor de su clase en todo el mundo.

Datar Cancer Genetics ha presentado además más datos en varias de las principales conferencias internacionales, incluyendo AACR, ASCO y ESMO [https://datarpgx.com/trublood-publications/]

La detección primaria del cáncer es vital pero compleja, debido a la carencia de métodos de control que sean eficientes y fiables. La mayor parte de los test de control de cáncer disponibles a nivel comercial son invasivos y caros. Además, las técnicas de control de cáncer disponibles actualmente, como mamografías y escaneados CT de baja dosis (LDCT) presentan riesgos adicionales, las colonoscopias son invasivas, los marcadores basados en sangre no son específicos y las biopsias de los tejidos para diagnosis presentan los mismos riesgos que los procedimientos quirúrgicos generales.

Datar Cancer Genetics [https://datarpgx.com/] es una compañía de soluciones de cáncer acreditada por CAP and CLIA líder a nivel mundial que desarrolla pruebas no invasivas para un mejor tratamiento del cáncer.

