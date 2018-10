COMUNICADO: REVOLVE presenta una declaración de registro de la propuesta de oferta pública inicial

Publicado 01/10/2018 15:05:16 CET

CERRITOS, California, 1 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Advance Holdings, LLC (que pasará a llamarse Revolve Group, Inc., "REVOLVE") anunció hoy que ha presentado una declaración de registro mediante el Formulario S-1 ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos en relación con una propuesta de oferta pública inicial de sus acciones ordinarias. Todavía no se ha determinado el número de acciones que se ofrecerán ni el rango de precios de la propuesta de oferta. REVOLVE tiene la intención de solicitar la cotización de sus acciones ordinarias en la NYSE (Bolsa de Nueva York) con el código bursátil "RVLV".

Morgan Stanley & Co. LLC y Credit Suisse Securities (EE. UU.) LLC actuarán como agentes de colocación conjuntos para la oferta. BofA Merrill Lynch también actuará como agente de colocación conjunto. Barclays Capital Inc. y Jefferies LLC actuarán como agentes de colocación conjuntos y Cowen and Company, LLC, Guggenheim Securities, LLC, Raymond James & Associates, Inc. y William Blair & Company, L.L.C. actuarán como coagentes de colocación para dicha oferta.

La oferta se realizará únicamente a través de un folleto de emisión. Se pueden solicitar copias del folleto preliminar relacionado con esta oferta, cuando esté disponible, a Morgan Stanley & Co. LLC, a la atención de: Departamento de Folletos, 180 Varick Street, 2º piso, Nueva York, NY 10014, o por teléfono al 1-866- 718-1649; o a Credit Suisse Securities (USA) LLC, a la atención de: Departamento de Folletos, One Madison Avenue, Nueva York, NY 10010, por teléfono al 1-800-221-1037, o por correo electrónico a newyork.prospectus@credit-suisse.com[mailto:newyork.prospectus@credit-suisse.com].

Se ha presentado una declaración de registro relacionada con estos valores ante la Comisión de Valores y Bolsa, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigor.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, como tampoco se debe efectuar la venta de dichos valores en ningún estado ni jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilícita sin su previo registro o calificación dentro del marco de la legislación de valores aplicable en dicho estado o jurisdicción.

Contacto de Relaciones con los Inversores:Relaciones con los inversores1-562-282-4990 IR@revolve.com[mailto:IR@revolve.com]

Contacto de Medios:Kendall SargeantKendall.Sargeant@revolve.com[mailto:Kendall.Sargeant@revolve.com]

https://mma.prnewswire.com/media/720263/REVOLVE_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/720263/REVOLVE_Logo.jpg]

