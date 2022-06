T-rex y Estegosaurio robótico 1:1 cobran vida en Harbour City y Times Square de Hong Kong

Wharf malls are working with FIF to present “Flash Pop-up: Robotic Dinos”.

Wharf Malls y First Initiative Foundation presentan conjuntamente "Flash Pop-up: Dinos Robóticos"

HONG KONG, 10 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Dé rienda suelta al fanático de los dinosaurios que lleva dentro en Hong Kong. La First Initiative Foundation (FIF) se ha unido al Departamento de Ocio y Servicios Culturales para presentar una exposición a gran escala "The Hong Kong Jockey Club Series: The Big Eight – Dinosaur Revelation" a partir de julio de 2022, en la que se muestran ejemplares originales de los esqueletos fósiles más emblemáticos. Además, los centros comerciales Wharf también colaboran con la FIF para presentar "Flash Pop-up: Robotic Dinos" , que mostrará dos instalaciones de dinosaurios robóticos a escala 1:1: el Tiranosaurio rex (T-rex) y el Estegosaurio, respectivamente, en los establecimientos comerciales insignia del Grupo, Harbour City y Times Square. Como primera exposición a gran escala en Hong Kong tras la quinta oleada de COVID-19, se invita al público a fotografiarse gratuitamente con las fascinantes criaturas, con el emblemático telón de fondo de Hong Kong - Victoria Harbour de Tsim Sha Tsui y la bulliciosa ciudad de Causeway Bay- y a participar en una serie de actividades con temática de dinosaurios.

Harbour City exhibe el temible T-rex de 4,6 m de alto x 12 m de largo en "Ocean Terminal Deck" desde ahora hasta el 17 de julio, mientras que Times Square exhibe el famoso Thagomizer de Estegosaurio de 3,7 m de alto x 9 m de largo en "Open Piazza" desde ahora hasta el 10 de julio. Estos animales prehistóricos son científicamente precisos y construidos a medida, que fueron reconstruidos bajo la supervisión de paleontólogos y con los últimos conocimientos científicos sobre estos animales. No sólo parecen vivos, sino que respiran y rugen como animales vivos de verdad.

Dinosaur Academy

Los niños pueden inscribirse en la Dinosaur Academy los fines de semana previa donación. Pueden aprender sobre la historia y el conocimiento de los dinosaurios del Cretácico y el Jurásico, acercarse a los fósiles paleontológicos, utilizar su creatividad e imaginación para dibujar su propio dinosaurio y, finalmente, convertirse en "Pequeños expertos en dinosaurios".

Otras actividades relacionadas con dinosaurios

A los niños les encanta la búsqueda del tesoro. Los participantes pueden recibir una carpeta de dinosaurios y un "Pasaporte de cazador de dinosaurios" tras la donación para explorar los sellos de dinosaurios dispersos en Harbour City. También pueden canjear un juego de ocho fichas de dinosaurios y un certificado de cazador de dinosaurios al completar las tareas. Durante el periodo de la exposición, los participantes pueden recibir un sombrero Dinos Fiesta y disfrutar de la fiesta y de los cupones de compra en Times Square.

