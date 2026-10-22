RISO lanza la nueva serie ComColor GN: impresoras de inyección de tinta de alta velocidad que alcanzan hasta 180 ppm

(Información remitida por la empresa firmante)

- Tecnología exclusiva de tinta pigmentada a base de aceite que no requiere calor; combina una alta productividad con un diseño respetuoso con el medio ambiente para la impresión de gran volumen -

TOKIO, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- RISO KAGAKU CORPORATION (RISO) ha anunciado el lanzamiento de la serie ComColor GN, su gama más reciente de impresoras de inyección de tinta a todo color de ultra alta velocidad. Diseñada para documentos transaccionales (como, por ejemplo, facturas), manuales y envíos postales —gracias a sus opciones modulares—, esta serie combina la tecnología de RISO basada en tintas pigmentadas a base de aceite (que no requieren calor) con una sólida capacidad de producción, permitiendo así aumentar la productividad sin comprometer la calidad ni la sostenibilidad.

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1. Alta productividad y tecnología de inyección de tinta sin calorEl modelo insignia ComColor GN9830 ofrece una velocidad de impresión a una cara líder a nivel mundial de 180 ppm(*). Sus cabezales de impresión fijos integrados en la línea de paso garantizan una alimentación fluida y continua. La optimización del arranque, los procesos de limpieza y la recuperación desde el modo de reposo, junto con la opción de escaneado de alta velocidad, aceleran considerablemente los flujos de trabajo de impresión.

Gracias al uso de una tinta pigmentada a base de aceite exclusiva, esta serie emplea un proceso de impresión que no requiere calor. A diferencia de las impresoras láser, que aplican calor y presión, este sistema evita que el papel se rice, manteniéndolo siempre plano. Esto garantiza una impresión a doble cara estable y facilita un procesamiento posterior fluido, que incluye funciones como la clasificación automática, el grapado y la encuadernación de cuadernillos.

2. Calidad vibrante y gestión de soportes mejoradaUna tinta de nueva formulación y cabezales de impresión avanzados amplían la gama cromática y la densidad, logrando una reproducción vibrante. La mayor estabilidad en el transporte y la colocación precisa de la tinta garantizan resultados profesionales, con imágenes más nítidas, códigos de barras definidos y textos precisos en diversos tipos de papel, incluidos sobres y tarjetas postales.

3. Ingeniería respetuosa con el medio ambiente y eficiencia energéticaEl proceso sin calor reduce el consumo energético semanal (valor TEC), lo que permite un funcionamiento energéticamente eficiente. Al incorporar un 15% de resina plástica reciclada —un aumento de tres veces respecto a los modelos anteriores—, la unidad principal reduce las emisiones de carbono a lo largo de su ciclo de vida. Asimismo, los usuarios pueden realizar un seguimiento de las reducciones estimadas de CO2 directamente en la pantalla táctil a color de la impresora.

Para obtener más detalles sobre la serie ComColor GN, visite la página de productos de RISO: https://www.riso.co.jp/english/product/c...

Nota sobre la información del producto:

Los nombres de los productos, las especificaciones y las fechas de lanzamiento pueden variar según el país o la región. Para obtener especificaciones detalladas y consultar la disponibilidad regional, póngase en contacto con las oficinas de ventas o los distribuidores locales de RISO.

(*) Disponible en la ComColor GN9830. Alimentación por el lado largo en formato A4, impresión a una cara (simplex), impresión continua con ajuste de densidad estándar y uso de la bandeja de salida boca abajo (Face Down Tray). Basado en impresoras a color para oficina que utilizan papel en hojas, disponibles comercialmente a fecha de abril de 2026 (Fuente: Data Supply Inc.)

Acerca de RISO KAGAKU CORPORATION

Fundada en Tokio, Japón, el 2 de septiembre de 1946, como una empresa dedicada a la tecnología de mimeógrafos, RISO KAGAKU CORPORATION comenzó a desarrollar tintas poco tiempo después. Guiada por su política de desarrollo de crear productos fundamentalmente únicos, RISO evolucionó de ser un proveedor de material de oficina a convertirse en un fabricante líder de equipos de impresión, con una gama de productos que incluye los duplicadores digitales RISO y las impresoras de producción VALEZUS. Con motivo de su 80º aniversario en septiembre de 2026, cabe señalar que los productos y servicios de RISO se utilizan actualmente en más de 190 países y regiones.

Visite los sitios web oficiales:Sitio web corporativo: https://www.riso.co.jp/englishSitio web global: https://www.riso.com

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