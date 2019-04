Roche presenta los datos de Caprion Biosciences sobre espectrometría de masa dirigida para proteómicos clínicos

Publicado 25/04/2019 14:31:26 CET

Roche presentó datos que demuestran el uso de la plataforma de espectrometría de masa MRM cuantitativa compatible con GCP en ensayos clínicos

MONTREAL, April 25, 2019 /PRNewswire/ -- Caprion Biosciences [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2446464-1&h=3209617121&u=http%3A%2F%2Fwww.caprion.com%2F&a=Caprion+Biosciences] se complace al anunciar la finalización de un estudio de colaboración que utiliza la espectrometría de masa para cuantificar a los biomarcadores en muestras clínicas. Los resultados presentados por el doctor Axel Ducret (F. Hoffman-La Roche Ltd) en una conferencia reciente MSACL (Mass Spectrometry Applications to the Clinical Lab) celebrada en Palm Springs apoyan el uso de la espectrometría de masa destinada MRM para la cuantificación de los biomarcadores en grandes grupos de muestras clínicas dentro de un entorno regulatorio.

Caprion se aventajó de su experiencia bioanalítica y normativa para desarrollar un ensayo dentro de un entorno GCP que cumpliera con sus requisitos de los programas de biomarcador clínico. Utilizando los péptidos y las directrices CPTAC, el ensayo ha demostrado robustez, reproducción y nos ha permitido la cuantificación simultánea de 12 proteínas en muestras integradas fijadas en formalina y parafina (FFPE).

"Este innovador estudio destaca la robustez de la tecnología para una estrategia de biomarcador óptima en ensayos clínicos", destacó Lorella Di Donato, vicepresidenta senior y consejera delegada. "Conocer la capacidad de aplicación de la cuantificación MRM frente a una aproximación por descubrimiento en un entorno GCP es fundamental. Desde la aparición, nos hemos centrado en el diseño de un ensayo adecuado desde una perspectiva científica, técnica y normativa. Aseguramos la validez de los datos por medio de parámetros de ensayo caracterizados de forma completa, como la especificidad, interferencia, continuidad y efectos de matriz. Nuestra experiencia nos ha demostrado que aplicar una interpretación analítica destacada es clave para la selección óptima de los péptidos surrogados, y con ello, del rendimiento del ensayo".

"Nuestra contribución destaca la posición de Caprion como líder en el desarrollo de ensayos de biomarcadores complejos", destacó Martin LeBlanc, director general y consejero delegado. "La amplia experiencia de Caprion dentro del desarrollo y validación de los ensayos complejos bioanalíticos de espectrometría de masas para la cuantificación de proteínas multiplexadas nos diferencia, proporcionando a nuestros socios la confianza para avanzar en sus programas clínicos".

Acerca de Caprion Biosciences, Inc.

Caprion es el principal proveedor de inmunología especializada y servicios proteómicos para la industria biofarmacéutica. Caprion ha logrado un crecimiento de nivel superior en los últimos años basándose en su citometría de flujo de múltiples parámetros propia para el control de las respuestas inmunes y los servicios de espectrometría de masa para medición cuantitativa y robusta de los biomarcadores de proteínas.

Si desea más información visite la página web http://www.caprion.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2446464-1&h=402664351&u=http%3A%2F%2Fwww.caprion.com%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.caprion.com%2F]

LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2446464-1&h=3184272786&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcaprionbiosciences%2F%3FviewAsMember%3Dtrue&a=LinkedIn]