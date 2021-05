Royal Canadian Mint informa de los beneficios y el rendimiento del primer trimestre de 2021

OTTAWA, ON, 21 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Royal Canadian Mint ("Mint") se complace en anunciar sus resultados financieros para el primer trimestre de 2021 que proporcionan una visión de nuestras actividades, los mercados que influyen en nuestros negocios y nuestras expectativas para los próximos 12 meses.

"Los buenos resultados de Mint en el primer trimestre son un testimonio de la dedicación, la resistencia y la flexibilidad de sus empleados", ha declarado Marie Lemay, Presidenta y Consejera Delegada de Royal Canadian Mint. "A lo largo de la pandemia de COVID-19, Mint ha seguido dando prioridad a la salud y la seguridad de sus empleados, al tiempo que se aseguraba de que los servicios críticos que presta a los sectores minero y financiero esenciales continuaran sin interrupción. A la sombra de su respuesta a la pandemia, Mint comenzó a aplicar una nueva estrategia a largo plazo, sentando las bases para una rentabilidad sostenida en los próximos años."

Los resultados financieros deben leerse junto con el informe del primer trimestre de 2021 de Mint, disponible en www.mint.ca. Todos los importes monetarios se expresan en dólares canadienses, a menos que se indique lo contrario.

Aspectos financieros y operativos destacados

Mint aumentó sus ingresos en un 81% en el primer trimestre de 2021 y el beneficio consolidado antes de impuestos y otras partidas fue de 26,0 millones de dólares (2020 - 6,5 millones de dólares) en el trimestre. Mint registró un aumento de los ingresos en sus negocios de metales preciosos y de circulación. El aumento se debió principalmente a los mayores volúmenes de lingotes vendidos en el trimestre, que incrementaron proporcionalmente los ingresos y el coste de las ventas de Mint. El porcentaje de margen de beneficios de Mint mejoró un 1,6% trimestre tras trimestre, debido principalmente a un mayor rendimiento de las ventas de productos numismáticos y monedas de circulación extranjeras en 2021.

Los ingresos consolidados aumentaron hasta 902,8 millones de dólares en 2021 (2020 - 498,4 millones de dólares). Los ingresos de los negocios de metales preciosos aumentaron a 852 millones de dólares en 2021 (2020 - 465,2 millones de dólares):

Los volúmenes de lingotes de oro aumentaron más del 65% trimestre a trimestre y fueron 328,5 mil onzas (2020 - 198,1 mil onzas) mientras que los volúmenes de lingotes de plata aumentaron un 52% y fueron 9,9 millones de onzas (2020 - 6,6 millones de onzas).



Las ventas de productos numismáticos aumentaron a 31,5 millones de dólares en 2021 (2020 - 21,3 millones de dólares) como resultado de un aumento en las ventas de productos de oro en 2021 y la suspensión temporal, en 2020, de la producción de productos numismáticos como resultado de la pandemia de COVID-19.

Los ingresos de los negocios de Circulación aumentaron a 50,8 millones de dólares en 2021 (2020 - 33,1 millones de dólares):

Los ingresos del negocio de Circulación Extranjera aumentaron un 162% trimestre tras trimestre, con la producción y el envío de 319 millones de monedas extranjeras y cospeles, frente a los 265 millones de monedas de 2020.



Las monedas de circulación canadienses producidas y vendidas al Departamento de Finanzas para su inventario fueron 77 millones de piezas en el trimestre (2020 - 76 millones de piezas).

En general, los gastos de explotación aumentaron un 15% en el trimestre, hasta los 25,6 millones de dólares, debido principalmente a los costes previstos de consultoría y de personal eventual relacionados con la aplicación de las iniciativas de transformación empresarial de Mint.

El efectivo y los equivalentes de efectivo aumentaron a 91,1 millones de dólares (31 de diciembre de 2020 - 67,3 millones de dólares).

Resultados consolidados y rendimiento financiero(en millones de dólares canadienses)

Como parte de su plan de continuidad del negocio, Mint continúa controlando activamente su cadena de suministro global y sus redes logísticas en apoyo de sus operaciones continuas. A pesar de sus mejores esfuerzos, Mint espera que la COVID-19 siga afectando su rendimiento en 2021, especialmente a la luz de la declaración de emergencia y la orden de permanencia en el hogar en toda la provincia de Ontario, que comenzó el 8 de abril de 2021. La situación en Ontario y Manitoba sigue siendo objeto de seguimiento y Mint adaptará sus operaciones en consecuencia.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de ganancias contiene declaraciones prospectivas que reflejan las expectativas de la administración con respecto a los objetivos, planes, estrategias, crecimiento futuro, resultados de operaciones, desempeño y perspectivas y oportunidades de negocio de Mint. Las declaraciones prospectivas normalmente se identifican con palabras o frases como "planea", "anticipa", "espera", "cree", "estima", "pretende" y otras expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas no son hechos, sino sólo estimaciones sobre el crecimiento esperado, los resultados de las operaciones, el rendimiento, las perspectivas de negocio y las oportunidades (supuestos). Si bien la administración considera que estas suposiciones son razonables en función de la información disponible, pueden resultar incorrectas. Estas estimaciones de resultados futuros están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de lo que Mint espera. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, pero no se limitan a, los riesgos e incertidumbres establecidos en la sección Riesgos para el Rendimiento de la Discusión y Análisis de la Administración en el informe anual de Mint de 2020, así como en la Nota 9 – Instrumentos Financieros y Gestión de Riesgos Financieros a los Estados Financieros Consolidados Auditados de Mint para el año terminado el 31 de diciembre de 2020. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de ganancias se hacen sólo a partir del 20 de mayo de 2021, y Mint no se compromete a actualizar públicamente estas declaraciones para reflejar nueva información, eventos futuros o cambios en las circunstancias o por cualquier otra razón después de esta fecha.

