Royal Canadian Mint reinventa la moneda con el primer coleccionable en forma de diamante tallado auténtico

OTTAWA, 3 de marzo de 2020 /CNW/ - Royal Canadian Mint rompe moldes y demuestra que puede haber más de dos caras en una misma moneda con la creación de un coleccionable en la forma tridimensional de un diamante tallado auténtico. "Forevermark(©) Diamond" (Diamante Forevermark(©)), una moneda de 2020 con forma de diamante hecha de plata pura y con un valor de 50 dólares, contiene tres onzas de plata pura del 99,99% y está adornada con un diamante de 0,20 quilates de la mina Victor, en el norte de Ontario. El equipo de I+D de Mint se ha enfrentado a muchos desafíos para acuñar con éxito esta moneda con un espectacular contorno y así producir un coleccionable de lujo, que a su vez es una obra de ingeniería única. Esta extraordinaria creación, junto con muchos otros artículos coleccionables finamente elaborados, está disponible para el gran público desde hoy mismo.

Otro avance más en numismática de la mano del equipo del I+D Lab Collection de Mint. La moneda de plata pura de 2 dólares de 2019 "Multilayered Polar Bear" (Oso polar de varias capas). La moneda reinventa el emblemático diseño del oso polar de la moneda en circulación de 2 dólares del artista Brent Townsend, ya que los elementos de diseño de su reverso aparecen de forma clara en capas separadas del grabado: el oso polar y la zona del anillo exterior parecen flotar sobre el paisaje ártico que caracteriza a este icono de la divisa canadiense.

Con la vista puesta en el pasado, Mint ha emitido nuevas monedas que homenajean símbolos de la historia, como la moneda de plata pura de medio kilo con un valor de 125 dólares de 2020 "75(th) Anniversary of UNESCO" (75 aniversario de la Unesco), en la que figura el sitio histórico de L'Anse aux Meadows. El auténtico yacimiento arqueológico del famoso y autentificado asentamiento vikingo de Canadá localizado en la punta noroeste de Newfoundland queda plasmado en una ilustración de la vida de antaño en la aldea imaginada por la artista Rebecca Yanovskaya. Esta moneda con partes chapadas en oro incluye la marca privada de la Unesco, así como un texto de estilo rúnico y un adorno vikingo.

Si avanzamos hasta los primeros asentamientos franceses e ingleses en Canadá, la moneda de plata pura de 10 dólares de 2020 "350(th) Anniversary of Hudson's Bay Company (HBC)" (350 aniversario de Hudson's Bay Company) recrea el símbolo comercial de HBC, con el blasón de la empresa, y está elaborada de forma que imita el proceso de acuñación de la época. La moneda de oro puro de 10 dólares de 2020 "Relics of New France: Louis XIV 15 Sol" (Reliquias de la Nueva Francia: Luis XIV 15 Sol) recrea la elegancia real de una pieza de 450 años perteneciente a la historia de la numismática colonial en un cuarto de onza de oro puro del 99,99%.

Otras monedas que se lanzarán en marzo incluyen:

-- La moneda de plata pura de 20 dólares de 2020 "Mother Earth: Home" (Madre Tierra: hogar), una moneda diseñada por Jamie Desrochers que ilustra una vista a color de la Tierra desde la superficie plateada de la luna con una tecnología de luz negra que intensifica la Vía Láctea representada al fondo; -- La moneda de plata pura de 20 dólares de 2020 "Bejewelled Bugs: Labybug" (Insectos enjoyados: mariquita), que representa la obra de Jori van der Linde adornada con una mariquita en blanco y negro chapada en rodio e incrustada de granates y zafiros; -- La moneda de plata pura chapada en oro de 50 dólares de 2020 "Real Shapes: Beaver" (Figuras reales: castor); -- La moneda de plata pura de 50 dólares de 2020 "Courageous Bald Eagle" (Audaz águila calva), que representa la elegante perspectiva de un águila sobrevolando la costa canadiense del artista Steve Hepburn: -- La moneda de plata pura de 3 dólares de 2020 "Floral Emblems of Canada - Ontario: White Trillium" (Emblemas florales de Canadá - Ontario: trilio blanco), la primera de las trece monedas diseñadas por Lisa Thomson-Khan que ilustran las flores oficiales de todas las provincias y territorios de Canadá; -- La moneda de plata pura de 10 dólares de 2020 "Congratulations on Your Graduation" (Enhorabuena por la graduación), que representa la obra de Jori van der Linde; -- El conjunto de monedas de 25 céntimos de 2020 "Connecting Canada" (Conectando Canadá), un trío de monedas diseñado por Tony Bianco que homenajea las tres costas canadienses; -- La colección de cartuchos especiales de moneda de 2020 "First Strikes" (Primeras acuñaciones), una serie que representa los cartuchos propios de cada denominación de moneda circulante; y, -- La moneda de plata pura de 5 dólares de 2020 realzada con cristales "Birthstones: March" (Piedras de nacimiento: marzo), que representa la obra de Pandora Young.

Las acuñaciones, los precios y la información completa de los antecedentes de cada producto se pueden ver en la pestaña "Shop" de www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2736448-1&h=799112441&u=...]. Las imágenes de las monedas están disponibles aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2736448-1&h=2291855021&u...].

Puede hacer pedidos de todos estos productos directamente a Mint llamando al 1-800-267-1871 en Canadá o al

1-800-268-6468 en los EE. UU., o en el sitio web de Mint. Las monedas también están disponibles en las tiendas de Royal Canadian Mint de Ottawa y Winnipeg, así como a través de nuestra red global de distribuidores, incluidos los que participan en las oficinas del servicio de correos de Canadá (Canada Post).

Acerca de Royal Canadian MintRoyal Canadian Mint es la corporación de la Corona responsable de la acuñación y distribución de monedas de circulación de Canadá.

