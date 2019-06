Safran y Orolia presentan una colaboración mundial para el desarrollo de soluciones resilientes de PNT

Publicado 26/06/2019 18:59:04 CET

Permite llevar a cabo misiones militares complejas en entornos denegados GNSS

LES ULIS, Francia, 26 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Safran y Orolia han anunciado una colaboración estratégica en la Feria Internacional del Aire de París con el objetivo de ofrecer las últimas soluciones resilientes de posicionamiento, navegación y cronometría (PNT, por sus siglas en inglés) para fuerzas militares, especialmente en entornos denegados GNSS.

Esta colaboración va a permitir el desarrollo de equipos esenciales para las misiones para programas aéreos, terrestres, marítimos y espaciales en entornos donde las señales GNSS no están disponibles o llegan degradadas. Tanto si el apagón es involuntario como si es intencionado (interferencia, desvío de señales o redireccionamiento), la asociación Safran-Orolia proporcionará una alternativa a los sistemas militares que dependen de entornos GNSS.

El equipo de Safran-Orolia ofrecerá a las fuerzas del orden un sistema sin precedentes que aunará capacidades de PNT líderes en el sector, entre las que se encuentra la gama de productos de cronometría precisa y de tecnología de fusión de sensores de PNT, así como soluciones de navegación inercial de defensa de Safran de solvencia contrastada. Entre las prioridades iniciales del programa se encuentran herramientas para combatir la guerra de navegación (NAVWAR), junto con soluciones PNT móviles y fijas.

"Las operaciones militares de hoy en día son cada vez más móviles y globales, y a menudo tienen unas prioridades que las llevan a territorios en los que la interferencia y la falsificación de señales GNSS se están convirtiendo en amenazas de lo más habituales", afirmó Jean-Yves Courtois, consejero delegado de Orolia. "Estamos orgullosos de presentar esta colaboración única en sistemas PNT resilientes para el sector militar que va a permitir proteger mejor y facilitar las operaciones móviles de la OTAN y los países aliados en todo el mundo".

"En un mundo plagado de incertidumbre, nuestra colaboración proporcionará soluciones PNT autónomas e independientes a las Fuerzas Armadas que se enfrentan a duros entornos denegados GNSS", en palabras de Martin Sion, consejero delegado de Safran Electronics & Defense.

Acerca de OroliaOrolia es el principal proveedor de soluciones resilientes de posicionamiento, navegación y cronometría (PNT, por sus siglas en inglés) que mejoran la fiabilidad, el rendimiento y la seguridad de operaciones críticas, remotas o de alto riesgo. Con centros en más de 100 países, Orolia ofrece soluciones GPS/GNSS y PNT prácticamente sin fallos y compatibles con aplicaciones militares y comerciales en todo el mundo.Time and Location You Can Trust(TM). www.orolia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2508150-1&h=3394580832&u...]

Acerca de SafranSafran es un grupo internacional de alta tecnología que opera en los mercados de la propulsión y de equipamientos para aeronaves, el espacio y la defensa. Safran tiene presencia internacional, con más de 92.000 empleados y unas ventas de 21.000 millones de euros en 2018. Safran cotiza en la bolsa de valores Euronext de París y está incluida en los índices CAC 40 y Euro Stoxx 50. www.safran-group.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2508150-1&h=1763787530&u...] o www.safran-electronics-defense.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2508150-1&h=1661655255&u...]

