COMUNICADO: De la Sagrada Familia a la Torre Eiffel por 45 euros

Al volante de un coche de GNC

- Un experto en GNC asume el reto de recorrer los más de 1.000km entre Barcelona y París en un coche de gas para evaluar su consumo y coste - El coste total en combustible ha sido de 45EUR y se han hecho dos paradas para repostar - Circular con estos vehículos sostenibles permite acceder a ciudades europeas como París y Barcelona cuando hay restricciones por contaminación

¿ Cuánto dirías que puede costar viajar de Barcelona a París en coche? Antonio Calvo, responsable de Movilidad Sostenible de SEAT, se pone al volante de un SEAT León 1.5 TGI para recorrer los más de 1.000km que separan ambas ciudades y comprobar el coste en combustible de este trayecto. Este es el diario de a bordo de un coche de gas hasta la capital francesa, donde esta semana abre las puertas el Salón Internacional del Automóvil:

-- Punto de partida, Sagrada Familia: A primera hora de la mañana y con los depósitos de gas llenos, Antonio Calvo emprende su viaje a los pies del monumento de Antoni Gaudí. Al ponerse al volante y recorrer los primeros kilómetros de este reto, el experto comprueba que "cuando circulas con este tipo de vehículos, la sensación de conducción es la misma que en un coche de gasolina. No notas ningún cambio en las prestaciones dinámicas y de potencia".

-- Barcelona-Toulouse, por 15EUR: Antonio Calvo cruza la frontera de Francia y recorre más de 400km. Aprovechando la salida de Toulouse, realiza la primera parada para repostar. Mientras llena el tanque, comenta que "el proceso es muy sencillo porque la boquilla universal permite repostar en cualquier gasinera con total normalidad". De momento, ha gastado unos 15EUR y 14,4kg de gas natural comprimido.

-- Siguiente parada, Limoges: Mientras circula por la campiña francesa, este experto apunta que "conducir un coche propulsado con gas natural permite reducir las emisiones de CO2 en un 25% respecto de un vehículo de gasolina y en un 75% los óxidos de nitrógeno respecto de un diesel". Antonio llega a Limoges, donde reposta de nuevo: "Ahora mismo llevo 684km recorridos y el coste en consumo ha sido de 25EUR y unos 24kg de gas", comenta. Para asumir el reto, recorrerá todo el trayecto con este combustible alternativo. El coche circula por defecto con gas natural comprimido, a pesar de que también dispone de un depósito de gasolina, al que sólo recorre cuando se agota el gas natural comprimido.

-- Últimos 392km hasta la Ciudad de la Luz: Antonio encara la última etapa de su viaje y, cuando está a punto de rebasar el cartel de 'París', se encuentra con atascos y la posibilidad de que haya restricciones para acceder al centro de la ciudad en episodios de alta contaminación. Con más de dos millones de habitantes, este experto recuerda que esta urbe "está limitando el acceso de los vehículos más contaminantes. Pero circulando con este vehículo de GNC, podré entrar con total normalidad si hoy nos encontramos restricciones por contaminación. La movilidad con gas natural vehicular se considera, por parte de la UE, medioambientalmente eficiente por sus bajas emisiones ".

-- Reto cumplido en la Torre Eiffel: Al llegar a los Campos Elíseos, Antonio Calvo hace balance: "Finalmente, he recorrido un total de 1.076km y he gastado tan sólo 45EUR, lo que supone un media de 3,6kg de gas cada 100km. El ahorro económico es, sin duda, una de las muchas ventajas de los GNC. De hecho, si hubiera realizado este mismo trayecto con un coche de gasolina me hubiera costado un 50% más caro, y un 30% si lo hubiera hecho en un vehículo diésel", sentencia. Este experto asegura que los coches de gas natural comprimido son una tendencia al alza. En Europa, más de 1,3 millones de vehículos ruedan con este tipo de combustible, con Italia como principal mercado.

El reto de Antonio Calvo al volante de un GNC coincide con la celebración del Salón Internacional del Automóvil de París, donde SEAT dará a conocer el nuevo Arona TGI, el primer SUV del mundo que integra este combustible alternativo. Junto al León, el Ibiza i el Mii, la compañía ofrecerá una de las gamas más completas de vehículos de GNC.

