Sandhills East adquiere Web Management Consultants Ltd.

Publicado 01/02/2019 4:48:21 CET

MANCHESTER, Reino Unido, 1 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Sandhills East has adquirido Web Management Consultants Ltd., un desarrollador de sitios web y agencia de medios digitales con sede en Manchester. La compra combina los puntos fuertes de ambas entidades, las cuales conectan a compradores y vendedores de activos de la construcción/las instalaciones, la agricultura y el transporte en varios medios de comunicación. Con la adquisición, Web Management Consultants Ltd. seguirá ofreciendo sus productos y servicios a clientes nuevos y existentes, con acceso adicional a las tecnologías que optimizan la publicidad y aumentan la visibilidad entre los compradores en cada sector.

https://mma.prnewswire.com/media/473503/SandhillsEast_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/473503/SandhillsEast_Logo.jpg]

Web Management Consultants Ltd. es un desarrollador de sitios web, proveedor de servicios alojados y agencia de medios de comunicación de Europa líder en su campo con una base de clientes especialmente sólida en el Reino Unido e Irlanda. Glyn Lewis, su fundador, inició la empresa en 2008, centrada en las necesidades específicas de los compradores y vendedores en los sectores de la construcción/las instalaciones, la agricultura y el transporte para ampliar su base de clientes localmente y en otras zonas.

The Sandhills Group, que incluye Sandhills East y Sandhills Publishing, con sede en Nebraska, opera una cartera de marcas mundiales que sirve a estos sectores básicos. Estas marcas incluyen: Machinery Trader, TractorHouse, Truck Paper, MarketBook, Farm & Plant Buyers Guide, Farm Machinery Locator, Truck Locator, Plant Locator, Van Locator, MOMA Agri, TODO V.I., MaquinariaOP, tp-Business.fr, trucks-Business.fr, agri-Business.fr, TruckWorld.com.au, Truck Buy & Sell International, Transporter, Commercial Vehicle Dealer, Machinery Trader Resale Weekly, CercoCamion, Camion Super Market, Trattori Super Market, Cantierissimo Carrellistica, A Come Agricoltura y Trasporto.

Con la adquisición, Web Management Consultants Ltd. aprovechará el alcance mundial de los servicios de gestión de inventario de fondo y las herramientas de marketing en línea fluido de Sandhills a fin de ofrecer una mayor visibilidad para el inventario ofrecido en las páginas web de sus clientes. Web Management Consultants seguirá sirviendo a sus clientes actuales y aceptará clientes adicionales; asimismo, seguirá operando desde Manchester, donde se encuentra la sede de Sandhills East.

"Web Management Consultants Ltd. es un líder del sector que produce sitios web y ofrece servicios de marketing en línea de primera fila a una base de clientes considerable", afirmó Shawn Peed, director de operaciones de Sandhills, destacando que la adquisición es mutuamente beneficiosa para los clientes existentes de Web Management Consultants y de Sandhills. "La combinación de fuerzas aporta a los vendedores una mayor visibilidad y herramientas para mejorar las eficiencias operativas. Al mismo tiempo, proporciona a los compradores de estos sectores un acceso mejorado al equipo que necesitan", añadió.

Acerca de Sandhills East y Sandhills PublishingSandhills East es una subsidiaria de Sandhills Publishing, una empresa de procesamiento de información con sede en Lincoln (Nebraska). Nuestros productos y servicios tienen por objeto reunir, procesar y distribuir información en forma de publicaciones comerciales, sitios web y servicios en línea que conectan a compradores y vendedores en los sectores del transporte por camión, la agricultura, la construcción, la maquinaria pesada, la aviación y la tecnología. Nuestro enfoque integrado y específico del sector de la tecnología y los servicios alojados ofrece soluciones que ayudan a empresas grandes y pequeñas a operar eficientemente y a crecer de forma segura, rentable y exitosa. Sandhills Publishing, somos la nube.

Contacto: Sandhills East, feedback@sandhills.com, 1 Feb. (0) - 1618718760

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/473503/SandhillsEast_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2362711-1&h=1822125820&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F473503%2FSandhillsEast_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F473503%2FSandhillsEast_Logo.jpg]