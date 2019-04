Sasol alcanza una beneficiosa operación de la planta de alcoxilación en China

Publicado 23/04/2019 18:31:36 CET

- Sasol alcanza una beneficiosa operación de la nueva planta de producción de alcoxilación en China

NANJING, China, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Sasol Limited (JSE: SOL) , un líder integrado de productos químicos y empresa de energía, alcanzó la beneficiosa operación de su nueva planta de alcoxilación en Nanjing, provincia de Jiangsu en 18 de abril de 2019.

"Sasol ha construido con éxito la nueva instalación mediante la implementación de tecnología de vanguardia para las plantas de alcoxilación. La construcción fue terminada en el plazo previsto y el presupuesto aprobado, sin una penalización registrable," dijo Bernard Klingenberg, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Sasol.

La construcción de la nueva planta de alcoxilación comenzó en el verano de 2017 y es el mayor proyecto de expansión de Sasol en la región.

La capacidad de la instalación es de aproximadamente 150 kilotoneladas anuales, con la opción de usar alcoholes ramificados o lineales para satisfacer los distintos requisitos del cliente en aplicaciones como detergentes, textiles, trabajo del metal y lubricación y otros mercados finales de especialidad . Como parte del alcance, Sasol ha ampliado sus capacidades de asistencia técnica e I+D en el Nanjing Chemical Industrial Park (NCIP).

"Estamos muy orgullosos de lo que han conseguido nuestros colegas de Sasol China," dijo Fleetwood Grobler, vicepresidente ejecutivo del negocio químico de Sasol.

Dijo que el mercado chino prevé crecer hasta el 40% de la demanda química global en 2020, y Sasol ve un rápido aumento en los requerimientos de innovación y diferenciación.

"Esta nueva instalación nos permitirá atender el crecimiento, así como los requisitos cada vez más sofisticados de la calidad de un mercado verdaderamente emocionante," añadió Grobler. "Sasol cuenta con una reputación en China como un proveedor fiable con altos estándares de calidad, y un grupo consolidado de I+D que nos permitirá mejorar nuestra entrega de una solución específica del cliente. Este centro apoyará nuestro crecimiento en Asia y nos permitirá servir mejor a nuestros clientes actuales y futuros."

Acerca de Sasol:

Sasol es un global integrado de la empresa de energía y productos químicos. Con nuestra gente talentosa, creamos valor superior de forma sostenible y segura para nuestros clientes, accionistas y otras partes interesadas. Integramos tecnologías sofisticadas en instalaciones en funcionamiento de escala mundial para producir y comercializar materias primas y productos químicos especializados, combustibles gaseosos y líquidos y electricidad baja en carbono.

