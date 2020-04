"Say Hello to Life" celebra el Día de la Tierra con las nuevas miniseries "Embrace Nature"

"Say Hello to Life" celebra el 50 aniversario del Día de la Tierra con las nuevas miniseries "Embrace Nature"

BEIJING, 22 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Para celebrar el 50 aniversario del Día de la Tierra, el exitoso programa de variedades producido por China Central Television [http://english.cctv.com/], "Say Hello to Life", presenta una serie de episodios que exploran la humanidad y la naturaleza en el pensamiento chino.

En la última serie, el bambú ocupa un lugar central. A lo largo de los siglos, los humanos han desarrollado una afinidad por esta planta perenne que ha dado inspiración a muchos artistas, compositores y poetas. Ligero pero duradero, el bambú aparece como un componente esencial de la vida para las personas a lo largo de la historia, desde muebles hasta armas antiguas. "Say Hello to Life" lleva al público a un viaje de descubrimiento, repasando las huellas del bambú a través de China para descubrir la filosofía oculta que los bosques de bambú anhelan contar.

La velocidad de madurez del bambú es extremadamente lenta, pero los cogollos que se convierten en brotes juegan un papel dramático en el crecimiento de una nueva raíz. Una vez que se arraigan, los brotes de bambú pueden crecer a tasas asombrosas de hasta 30 centímetros cada día, lo que los convierte en una de las plantas de más rápido crecimiento en el mundo.

"Ser testigo de los rasgos del bambú es ser testigo de la magia de la naturaleza, y un símbolo de la humanidad. Como el bambú a través de las dificultades, tiramos las mentes arrogantes. Con la resistencia, perfeccionamos nuestra fuerza con el tiempo", dijo Negmat, invitado del programa.

"Esta es la esencia del viaje que estamos haciendo con el público. Cuando nos acercamos a la naturaleza con reverencia, nos damos cuenta de todas las cosas brillantes y hermosas, todas las criaturas grandes y pequeñas, todas las cosas sabias y maravillosas, comprendiendo la profundidad de nuestra existencia," dijo.

"Únase a nosotros, abrace la naturaleza y experimente un nuevo mundo cuando salgamos del bosque una vez más", añadió.

"Say Hello to Life" se emite en CCTV 3 y CCTV.com a las 9: 30 pm GMT+8 cada miércoles.

Para más información, visite: https://www.facebook.com/cctvcom/ [https://www.facebook.com/cctvcom/].

Para ver el programa, visite la lista de reproducción en YouTube [https://www.youtube.com/playlist?list=PLyJ1nUfiitDgPlhlYzHsm...].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1158558/CCTV_Say_Hello_To_L... [https://mma.prnewswire.com/media/1158558/CCTV_Say_Hello_To_L...]

