SearchBlox reconocido en el Gartner® Magic Quadrant™ para Insight Engines 2022

RICHMOND, Va., 17 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- SearchBlox Software, Inc, una empresa que crea motores de búsqueda empresariales intuitivos e inteligentes basados en tecnología de código abierto, se enorgullece de ser reconocida en el Cuadrante Mágico de Gartner® 2022 para Insight Engines . SearchBlox es reconocido por su capacidad de ejecución y visión completa.

Nuestras herramientas de búsqueda impulsadas por IA mejoran la experiencia de los empleados (EX) y la experiencia del cliente (CX), especialmente para organizaciones gubernamentales, de servicios financieros, tecnología y atención médica en América del Norte.

"Estamos entusiasmados de unirnos al Gartner® Magic Quadrant™ 2022 para Insight Engines", explicó Timo Selvaraj, director de productos de SearchBlox. "Lo vemos como un reconocimiento de nuestra búsqueda incansable para desbloquear datos organizacionales valiosos mientras mejoramos la experiencia del usuario final. Nuestro conjunto de herramientas SearchAI , como SmartSuggest ™ y SmartFAQs ™, ofrece una funcionalidad sólida con una experiencia de usuario intuitiva que cumple con las demandas del mercado actual".

"A medida que las fuentes de datos se vuelven más prolíficas, el acceso a información significativa se vuelve más complicado", añadió el doctor John Lewis, director de conocimientos de SearchBlox. "Es por eso que nuestra estrategia se enfoca en usar IA para mejorar automáticamente el contenido en sí. La búsqueda empresarial moderna tiene que ir más allá de las consultas coincidentes. Los usuarios finales necesitan contexto y dirección para tomar decisiones. Eso es lo que ofrecen nuestros productos".

Para más información sobre SearchBlox, SearchAI, o el Gartner® Magic Quadrant™ 2022 para Insight Engines , visite SearchBlox.com .

Acerca de SearchBlox

SearchBlox crea motores de información empresarial intuitivos e inteligentes basados en tecnologías de código abierto, lo que simplifica la búsqueda para empresas complejas. Los clientes de SearchBlox incluyen líderes norteamericanos en servicios financieros, tecnología, salud y gobierno. SearchBlox es el desarrollador de SearchAI, un conjunto de herramientas que mejoran automáticamente la relevancia de los datos y brindan experiencias de usuario final verdaderamente personalizadas.

Emisor: Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Anthony Mullen, David Pidsley, Tim Nelms | 15 de diciembre de 2022

