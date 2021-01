Seaspan anuncia una emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad contemplada (1)

/NO PARA EMISIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, EN O POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, AUSTRALIA, CANADÁ, JAPÓN O CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN DONDE LA DISTRIBUCIÓN DE ESTA INFORMACIÓN ESTÉ RESTRINGIDA POR LEY./

LONDRES, 20 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation ("Seaspan"), una filial de propiedad total de Atlas Corp. ("Atlas") , anunció hoy que ha encargado a DNB Markets y Fearnley Securities como Joint Bookrunners para organizar una serie de reuniones de inversores de renta fija que comienzan el 20 de enero de 2021. Sujeto, entre otras cosas, a las condiciones del mercado, puede seguir una emisión de bonos no garantizados superiores denominados en dólares estadounidenses con un tenor de tres años (la "Oferta"). Los ingresos netos de la posible emisión de bonos se utilizarán para fines corporativos generales, que pueden incluir el pago de la deuda.

Acerca de Atlas

Atlas es una empresa líder mundial de gestión de activos, diferenciada por su posición como el mejor propietario y operador de su clase con un enfoque en el despliegue de capital para crear valor para los accionistas sostenibles. Atlas reúne a un equipo de gestión de activos experimentado con una profunda experiencia operativa y de asignación de capital. Nos dirigimos a rendimientos ajustados a riesgos a largo plazo en activos de infraestructura de alta calidad en el sector marítimo, el sector energético y otras verticales de infraestructura. Nuestras dos empresas de cartera, Seaspan Corporation y APR Energy son plataformas operativas únicas y líderes en la industria en los espacios marítimos y energéticos globales, respectivamente.

Para más información, visite atlascorporation.com

Acerca de Seaspan

Seaspan es un propietario independiente líder y operador de buques portacontenedores con servicios de gestión de buques líderes en la industria. Alquilamos nuestros buques principalmente de acuerdo con las cartas de tiempo a largo plazo, de tasa fija y a los buques de transporte de contenedores más grandes del mundo. La flota de Seaspan consta de 127 buques portacontenedores, lo que representa una capacidad total de aproximadamente 1.073.000 TEU con 4.000 millones de dólares de ingresos contratados a 30 de septiembre de 2020. La flota operativa de buques de Seaspan tiene una edad media de aproximadamente 7 años y un período medio de arrendamiento restante de aproximadamente 4 años, sobre una base ponderada por TEU.

Para más información, visite seaspancorp.com

Consultas inversores: Robert Weiner, relaciones inversores, Atlas Corp., Tel. +1-904-345-4939, Email: IR@atlascorporation.com[mailto:IR@atlascorporation.com]

