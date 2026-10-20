(Información remitida por la empresa firmante)

-Segway Powersports regresa a EICMA por quinto año con su gama de modelos 2027 y nuevas innovaciones para vehículos todoterreno

MILÁN, 20 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Segway Powersportsregresa a EICMA por quinta vez, presentando nuevas innovaciones todoterreno que reflejan su filosofía'Fear No Place' (sin miedo a ningún terreno). El 3 de noviembre, la marca dará a conocer su gama de modelos 2027 (MY2027) durante un evento de lanzamiento en Milán. Desde vehículos todoterreno (ATV) mejorados hasta el debut de su nuevo UTV insignia de dos filas de asientos y la próxima generación de tecnología conectada iFUN, este adelanto promete novedades apasionantes en cuanto a diseño, rendimiento y experiencia de conducción.

Segway Powersports ocupará aproximadamente 880 metros cuadrados en EICMA 2026, preparando el escenario para el próximo lanzamiento de su producto:

Localización: Hall 14, Stand I06

Fecha y hora de lanzamiento: 3 de noviembre a 15:30 h. (hora local de Milán)

Para Segway Powersports, la conducción todoterreno siempre ha significado mucho más que simplemente llegar a un destino. Se trata de afrontar terrenos desconocidos con confianza y descubrir nuevas posibilidades a lo largo del camino. Como línea de vehículos de alto rendimiento y calidad profesional de Segway para los mercados globales, la marca se fundamenta en las cualidades en las que confían los usuarios cuando las condiciones se vuelven exigentes: un rendimiento sólido, una durabilidad fiable y un manejo que transmite seguridad.

La experiencia técnica, la búsqueda de la excelencia y el espíritu de exploración constituyen la esencia de Segway Powersports. En conjunto, estos valores dan forma a la filosofía de la marca "Fear No Place"y a su afán por ampliar los límites de las capacidades de conducción. EICMA ofrece una nueva oportunidad para resaltar esta filosofía y fortalecer la identidad de la marca en el mercado global de vehículos todoterreno.

Más allá del rendimiento, Segway Powersports está forjando una identidad visual distintiva, anclada en Rider Red —su color característico— junto con el logotipo específico de la marca. Al aplicarse de manera coherente tanto en el diseño de los vehículos como en los materiales de la marca, este color genera una presencia audaz e inmediatamente reconocible.

En la edición de este año de EICMA, la gama MY2027 será la gran protagonista. Entre las mejoras clave destacan diseños renovados, un rendimiento superior y una experiencia de conducción más envolvente. Por su parte, el nuevo UTV insignia de dos filas de asientos hará su debut en Milán, presentando un concepto de habitáculo diseñado para ofrecer confort en cualquier condición meteorológica.

La conectividad inteligente será otro de los puntos destacados. El sistema de conectividad de nueva generación, iFUN, hará que la interacción entre los usuarios y sus vehículos sea más inteligente e intuitiva.

Con este próximo lanzamiento, Segway Powersports busca ofrecer una gama de vehículos todoterreno más completa, adaptada a una mayor variedad de terrenos y necesidades de conducción. Desde aventuras por senderos y salidas en compañía hasta tareas prácticas, esta gama ampliada brinda a los usuarios más formas de aprovechar al máximo cada trayecto.

El stand de Segway Powersports contará, además, con un atractivo especial: un vehículo preparado para competición que obtuvo el segundo puesto en la categoría SSV en el 2026 European Bajas Championship. Los visitantes podrán observar de cerca este vehículo de carreras y experimentar la esencia de la competición todoterreno.

Se invita a los medios de comunicación, concesionarios, socios y consumidores a seguir el lanzamiento de productos de Segway Powersports el 3 de noviembre a las 15:30 h (hora local de Milán), en el pabellón 14, stand I06, y a descubrir las novedades que Segway Powersports tiene preparadas.

Acerca de Segway Powersports

Segway Powersports es la línea de vehículos de alto rendimiento y calidad profesional de Segway, destinada a los mercados globales. Impulsada por la experiencia, la búsqueda de la excelencia y un espíritu de exploración, la marca desarrolla vehículos todoterreno que combinan un rendimiento potente, un par motor elevado, una durabilidad fiable y una maniobrabilidad precisa. Diseñados para enfrentarse a terrenos diversos y exigentes, estos vehículos brindan a los usuarios la confianza necesaria para asumir nuevos desafíos, reflejando la filosofía de la marca: "Fear No Place".

Contacto: media@powersports.segway.com

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