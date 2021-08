- Si ha resultado herido por un mal funcionamiento de un airbag Takata, aún puede ser compensado por medio del proceso de reclamación del administrador especial y del fideicomisario por lesiones personales o muerte por negligencia

BOSTON, 23 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- El profesor Eric D. Green, Magistrado Especial del Fondo de Restitución Individual de Airbags de Takata del Departamento de Justicia y Fideicomisario del Fondo Fiduciario de Compensación de Agravios creado en los casos de bancarrota de Takata, ha emitido la siguiente declaración.

Demandas por airbags defectuosos Takata

El profesor Eric D. Green, magistrado especial y fideicomisario, ha dado a conocer un programa de compensación en mayo de 2018 para las personas que hayan sufrido o que van a sufrir lesiones personales o muerte por negligencia causadas por la ruptura o el despliegue agresivo de un inflador de airbag de nitrato de amonio estabilizado en fase Takata (un "defecto del inflador del airbag Takata"). Por medio de este programa, los reclamantes pueden buscar compensación del Fondo de Restitución Individual ("IRF") del Departamento de Justicia por valor de 125 millones de dólares y/o del Fondo Fiduciario de Compensación por Daños de Takata Airbag ("TATCTF") de aproximadamente 140 millones de dólares. El proceso de reclamación está en marcha, y los reclamantes que puedan hacerlo disponen todavía de tienen tiempo para actuar.

Existen tres tipos de reclamaciones que pueden presentar las personas que sufrieron lesiones o muerte por negligencia causada por un defecto del inflador de airbag de Takata: (i) una "Reclamación de la IRF" contra Takata por compensación de la IRF, el fondo de restitución por lesiones personales y muerte por negligencia, supervisado por el Magistrado Especial y establecido en virtud de la Orden de Restitución emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan en relación con el caso penal del Departamento de Justicia contra Takata, U.S. v. Takata Corporation, Caso No. 16-cr-20810 (ED Michigan); (ii) un "Reclamo de fideicomiso" contra Takata por compensación del TATCTF, el fondo fiduciario de lesiones personales y muerte por negligencia supervisado por el Fideicomisario y establecido en relación con el Plan de Reorganización del Capítulo 11 de Takata en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, y (iii) un "Reclamo POEM" contra un Fabricante de Equipo Original Participante (un "POEM;" actualmente el único POEM es Honda/Acura) por compensación del POEM, que debe resolverse a través del TATCTF supervisado por el Fiduciario.

Cada uno de estos tres tipos de reclamaciones tiene sus propios requisitos de elegibilidad; sin embargo, cada tipo de reclamo cubre solo las lesiones físicas y la muerte por negligencia como resultado de un defecto del inflador de los airbags de Takata. Las reclamaciones relacionadas con lesiones o muerte por negligencia causadas por otros componentes del airbag - como fallo en el despliegue del airbag, despliegue espontáneo del airbag, lesiones por choque no relacionadas con el inflador o pérdidas económicas no relacionadas con lesiones físicas o muerte - no están cubiertas por los tres tipos de las reclamaciones descritas anteriormente.

Las personas pueden acceder a los formularios de reclamación, que incluyen instrucciones detalladas sobre cómo presentar una reclamación, en el sitio web de la IRF, www.takataspecialmaster.com, o en el sitio web de TATCTF, www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Supervisión de los procesos de demanda y recursos para conseguir más información

El profesor Green ha sido designado por medio del Tribunal de Distrito para servir como el Magistrado Especial que supervisa las Reclamaciones de la IRF y fue designado por el Tribunal de Quiebras para servir como el Fideicomisario que supervisa las Reclamaciones de Fideicomiso y las Reclamaciones de POEM.

Si desea más información relacionada con los requisitos de validez, fechas límite y cómo interponer una demanda, visite www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com, escriba un e-mail a Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com, o contacte con nosotros en el número gratuito (888) 215-9544.