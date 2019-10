Silicon Mountains lanza CRAM(TM): el nuevo patrón en ciberseguridad en la nube y TI

Publicado 07/10/2019 15:04:05 CET

ZURICH, 7 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Silicon Mountains (GmbH), una compañía suiza de ciberseguridad y tecnología, anuncia una reestructuración e inyección de capital con FORRS Partners (GmbH), una empresa asesora en la dirección de empresas alemana, y Twin Hills Holdings, LLC, una empresa de capital privado de los Estados Unidos, cada una con una participación del treinta y tres por ciento en la compañía. Con esta reestructuración, Silicon Mountains ha expandido su presencia global y se ha posicionado en los mercados de servicios en toda Europa y los Estados Unidos.

Acerca de Silicon Mountains:

Silicon Mountains es una corporación multidisciplinaria de ciberseguridad y tecnología fundada en 2011 con la misión singular de proporcionar seguridad de datos absoluta a nuestros clientes. Silicon Mountains brinda servicios de seguridad cibernética, encriptación, consultoría de TI y financiamiento a algunas de las principales compañías financieras, de seguros y de dispositivos médicos del mundo. Además, los elementos de nuestro software de encriptación se distribuyen globalmente bajo una marca blanca.

SEGURIDAD EN LA NUBE

Silicon Mountains ha desarrollado e implementado la próxima generación de patrones de seguridad cibernética. Nuestro enfoque de encriptación avanzado, CRAM: Cyber Resilient IT AssetManagement(TM) (Patente pendiente) basado en la encriptación con CASB Centraya(®), protege de forma segura los datos de un cliente tanto en la nube de terceros como en plataformas de TI patentadas para que solo el cliente tenga las claves para desbloquear y ver datos. Con CRAM(TM) , el cliente se convierte en el único comunicador con su infraestructura de TI o para dirigir acciones. No existe la posibilidad de que haya una puerta trasera para terceros. No existe una entrada para hackers. No existe la posibilidad de que los proveedores de la nube puedan descifrar los datos de nuestros clientes. Y, una vez que los datos están encriptados, ni Silicon Mountains ni ningún otro proveedor pueden ver nada que no sean datos encriptados, ya que solo el cliente tiene la clave.

CRAM(TM) es un revolucionario software para el diseño y la gestión de encriptación basado en la nube, que abarca las necesidades de seguridad de diferentes modelos de negocios y plataformas reguladoras. Entre ellos se encuentran instituciones de atención médica, fabricantes, bufetes de abogados, bancos comerciales y de inversión, y entidades gubernamentales.

Nuestro equipo de investigación está trabajando para ampliar el paraguas de CRAM(TM) para cubrir todos los dispositivos conectados a Internet de un cliente, incluso "artículos para el hogar", como microondas, máquinas expendedoras, termostatos y tarjetas de acceso de identidad que rara vez están protegidas con un software antivirus. Este esfuerzo ampliará la cobertura funcional a todos los aspectos de la gestión de la infraestructura, incluidas las capas protectoras alrededor de los dispositivos finales, como móviles, dispositivos médicos y otros puntos finales habituales.

El CRAM(TM) de hoy crea una solución permanente a los problemas creados por las plataformas tecnológicas heredadas y las amenazas cibernéticas internas y externas, eliminando la necesidad de que los proveedores de TI institucionales dediquen recursos significativos en la creación de herramientas para proteger la seguridad cibernética y responder a ataques, en constante evolución y cada vez más sofisticados.

El CRAM(TM) de Silicon Mountains considera las amenazas actuales, la tecnología heredada, las restricciones presupuestarias, los mandatos normativos y las consideraciones de recursos humanos al proporcionar una solución sólida de ciberresiliencia. Silicon Mountains ha cambiado el juego convirtiéndose en un líder mundial en el desarrollo e implementación de soluciones sostenibles de seguridad cibernética.

Contacte con Silicon Mountains:

Silicon Mountains ahora tiene oficinas en Zurich, Suiza; Munich, Alemania; Birmingham, Alabama y Amherst, Massachusetts. Encuéntrenos en www.silicon-mountains.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2595165-1&h=1985782522&u...]

Centraya(®) Es un producto CASB de cifrado de e3 CSS AG. Encuéntrelos en www.centraya.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2595165-1&h=4105157779&u...]

FORRS Partners en www.forrs.de [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2595165-1&h=4031920140&u...]

e3 en www.e3ag.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2595165-1&h=375615565&u=...]

Portavoz: Markus Riess; markus.riess@silicon-mountains.com[mailto:markus.riess@silicon-mountains.com]; +49.172.8151672, Prinzregentenstrasse 54, 80538 Munich, Alemania

Sitio Web: www.silicon-mountains.com/