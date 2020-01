SIMCom brilla en la feria internacional de la electrónica de 2020 en Las Vegas

Publicado 10/01/2020 14:35:39 CET

LAS VEGAS, 10 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- La feria internacional de la electrónica de 2020 (CES) comenzó el pasado 7 de enero en Las Vegas. El evento atrajo a numerosos expositores y visitantes interesados en la amplia gama de exposiciones que el evento ofrece. Como el proveedor líder mundial de soluciones y módulos inalámbricos de máquina a máquina (M2M, por sus siglas en inglés), SIMCom [https://www.simcom.com/] se ha presentado en la feria con total sinceridad y muchos productos.

https://mma.prnewswire.com/media/1063914/SIMCom_CES.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1063914/SIMCom_CES.jpg]

Durante el show, SIMCom exhibió el módulo LTE CAT1 SIM7600NA [https://www.simcom.com/product/370-en.html] y el módulo LTE CAT4 SIM7600NA-H [https://www.simcom.com/product/260-en.html], ambos módulos 4G multibanda han sido diseñados para Norteamérica. Con el paquete LCC + LGA, estos dos módulos admiten bandas de frecuencia especiales como B14 (AT&T FirstNet), B71 (T-Mobile), B41 (Sprint) y B13 (Verizon), y varias bandas LTE que cubren cuatro operadores en América del Norte, con soporte de mPCIe. Las principales aplicaciones incluyen viajes compartidos, hogares inteligentes, rastreo y seguimiento, gestión de flotas y otras industrias de IoT. Al mismo tiempo, los comandos AT de los módulos son compatibles con los módulos SIM7500 / SIM7600.

Los módulos 5G de SIMCom SIM8200G [https://www.simcom.com/product/351-en.html], SIM8300G-M2, SIM8200EA-M2 [https://www.simcom.com/product/352-en.html] también fueron presentados. Estos módulos se basan en la plataforma de módem Qualcomm Snapdragon X55 5G y admiten la implementación de redes independientes (SA, por sus siglas en inglés) y no independientes (NSA, por sus siglas en inglés). Vale la pena enfatizar que el tráfico de datos se ha abierto para los módulos SIM8200 y SIM8300 en las redes NSA 5G. Además, los netbooks integrados con SIM8200EA-M2 ahora pueden conectarse de manera segura a una red 5G, lo que les brinda con una capacidad completa de comunicación de datos integral de SIMCom Módulos 5G en redes NSA.

Otro punto a destacar son los módulos NB como SIM7070G [https://www.simcom.com/product/313-en.html] y SIM7080G [https://www.simcom.com/product/314-en.html], que han demostrado un enorme potencial en el servicio de agua, gas, automóviles con batería, detección de humo y electrodomésticos.

Para obtener más información, visite SIMCom en la caseta 2820 para presentaciones detalladas y servicios cada vez mejores.

El texto completo se puede encontrar en el siguiente enlace del sitio web de SIMCom: https://www.simcom.com/mediao/1219-en.html [https://www.simcom.com/mediao/1219-en.html]

Acerca de SIMCom

SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd, una sociedad gestora filial de SUNSEA AIOT (002313.SZ), es el proveedor líder mundial de módulos y soluciones inalámbricas de máquina a máquina (M2M). Desde su creación en 2002, SIMCom se ha comprometido totalmente a proporcionar una variedad de módulos de plataforma de tecnología inalámbrica y soluciones de nivel de terminal en todo el mundo, como 5G, C-V2X, LPWA, LTE-A, Smart Module, LTE, WCDMA / HSPA (+), GSM / GPRS y módulos GNSS. Con un total de más de 10 000 recursos de clientes de base instalada B2B, SIMCom se enfoca en la innovación activa en soluciones de red de borde. Las aplicaciones SIMCom cubren la medición inteligente, el uso compartido de bicicletas, los automóviles conectados inteligentes, el pago inteligente, el transporte inteligente, la atención médica, la ciudad inteligente, la seguridad, la agricultura inteligente, etc. Para más información, visite la página web [https://www.simcom.com/] de SIMCom, LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/663127/admin/], Twitter [https://twitter.com/simcom_m2m]y Facebook [https://www.facebook.com/simcomm2m].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1063914/SIMCom_CES.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1063914/SIMCom_CES.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Emily, +86-21-31575117

Sitio Web: https://www.simcom.com/