(Información remitida por la empresa firmante)

-De la conexión al impacto: SINBON Electronics lleva los vínculos invisibles detrás de la vida cotidiana a electronica y SPS 2026

MÚNICH y NUREMBERG, Alemania, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Cada día, son millones de personas las que dependen de tecnologías que funcionan de forma discreta pero eficaz. El centro de datos, la estación de carga, el hospital y la fábrica están más interconectados que nunca, y cada uno de ellos depende de las conexiones que transportan energía y datos entre ellos. SINBON Electronics, proveedor global de soluciones personalizadas de interconexión e integración de sistemas, mostrará cómo estas conexiones generan un impacto real en electronica 2026 en Múnich (del 10 al 13 de noviembre) y en SPS Smart Production Solutions 2026 en Núremberg (del 24 al 26 de noviembre). Abarcando desde energías renovables y movilidad eléctrica hasta automatización energéticamente eficiente, las soluciones de SINBON ayudan a los clientes para que consigan poder avanzar hacia un futuro con bajas emisiones de carbono.

electronica 2026 | Múnich, del 10 al 13 de noviembre

Desde centros de datos hasta salas de hospital, y desde azoteas hasta carreteras, las soluciones de SINBON se integran en los sistemas de los que dependemos a diario. Conectores personalizados alimentan servidores de IA, soluciones de cableado para sistemas solares y de almacenamiento de energía ayudan a llevar energía limpia a los hogares y a la red eléctrica, cables de carga para vehículos eléctricos y gabinetes de intercambio de baterías mantienen en movimiento vehículos y dispositivos autónomos, cables de diagnóstico por imagen permiten realizar escaneos precisos y soluciones de interconexión robótica mantienen en funcionamiento a los robots colaborativos. En electronica, los visitantes podrán comprobar cómo cada conexión genera un impacto real y cómo, junto con sus socios, SINBON está convirtiendo cada conexión en un paso hacia un futuro más sostenible.

SPS 2026 | Nuremberg, del 24 al 26 de noviembre

En SPS, el enfoque pasa de las conexiones a los sistemas completos. Por medio del lema "Ingeniería de conexiones. Potenciando la ciudad inteligente con IA.", SINBON va a demostrar cómo sus soluciones integrales, desde el diseño hasta la integración completa del sistema, mantienen en funcionamiento una ciudad inteligente: impulsando la precisión y la productividad en la planta de producción mediante equipos de semiconductores, automatización y robótica; brindando soporte a la maquinaria de construcción y agrícola en el campo; manteniendo el transporte en movimiento; y gestionando la energía y la refrigeración para los centros de datos que respaldan la IA.

Conexiones duraderas

Desde el año 1989, SINBON ha evolucionado de especialista en componentes a socio integral de soluciones. Contando con operaciones en Asia, Europa y América, combina soporte de ingeniería local con fabricación global y rigurosos estándares de calidad.

SINBON colabora en la actualidad con sus clientes desde la concepción inicial, integrando ingeniería de aplicaciones, integración de sistemas y fabricación para transformar requisitos complejos en soluciones fiables y escalables. Como proveedor de soluciones sostenibles, considera el impacto ambiental desde la fase inicial de diseño. SINBON invita ahora a más socios a unirse a su red de resolución de problemas, porque el impacto significativo nunca se logra en solitario.

Visítenos en:

electronica 2026

Messe München | hall A3, expositor 341 | Del 10 al 13 de noviembre de 2026 | Múnich, Alemania

SPS Smart Production solutions 2026

Nuremberg Exhibition Centre | hall 10, expositor 325 | Del 24 al 26 de noviembre de 2026 | Nuremberg, Alemania

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