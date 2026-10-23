SINEXCEL obtiene la certificación IEC 62443-4-1 para el cumplimiento de la ciberseguridad

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ), proveedor global de soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos, calidad de energía y energía crítica para AIDC, ha recibido la certificación de ciberseguridad IEC 62443-4-1:2018 de TÜV SÜD tras una evaluación independiente de su Sistema de Proceso de Desarrollo de Ciberseguridad de Productos V1.0. Este logro sirve como demostración entorno al compromiso de SINEXCEL con las prácticas de desarrollo de productos seguros reconocidas internacionalmente.

Al tiempo que los sistemas industriales y energéticos se interconectan cada vez más, la ciberseguridad se ha vuelto esencial de cara a la fiabilidad y la resiliencia operativa. La serie IEC 62443 proporciona un marco reconocido internacionalmente para la seguridad de los sistemas de automatización y control industrial, ayudando a los fabricantes a establecer prácticas sólidas de ciberseguridad dentro del ciclo de vida del producto. Sus principios también sientan las bases para hacer frente a los requisitos normativos y de los clientes en constante evolución, incluyendo la Ley de Ciberresiliencia de la UE (CRA), la Directiva NIS2, NERC CIP y las expectativas de ciberseguridad en otros mercados internacionales.

Prácticas de desarrollo seguro validadas de forma independiente

Durante la evaluación, TÜV SÜD evaluó sistemáticamente los procesos de desarrollo de ciberseguridad de SINEXCEL conforme a la norma IEC 62443-4-1:2018, abarcando ocho áreas clave:

Gestión de seguridad

Especificación de requisitos de seguridad

Principios de seguridad por diseño

Implementación segura

Verificación de seguridad y pruebas de validación

Gestión de cuestiones relacionadas con la seguridad

Gestión de actualizaciones de seguridad

Pautas de seguridad para los usuarios

La evaluación confirmó que el Sistema de Proceso de Desarrollo de Ciberseguridad de Productos V1.0 de SINEXCEL cumple con los requisitos aplicables de la norma IEC 62443-4-1:2018, logrando así establecer un marco estructurado con el objetivo de integrar la ciberseguridad en el desarrollo de productos y la gestión de su ciclo de vida.

Integrando la seguridad en cada etapa del desarrollo

La ciberseguridad no se trata solo de cumplir con las normas. Se trata de integrar la seguridad en cada etapa del desarrollo del producto, afirmó Marx Zhao, experto en ciberseguridad de SINEXCEL. Conseguir la certificación IEC 62443-4-1 representa un hito muy destacado de cara al fortalecimiento de nuestras prácticas de desarrollo seguro. Refuerza nuestro compromiso relacionado con el suministro de tecnologías energéticas fiables y seguras, al tiempo que ayudamos a nuestros clientes a adaptarse a los requisitos de ciberseguridad en constante evolución en los mercados globales.

Impulsando la ciberseguridad para la infraestructura energética global

Esta certificación refuerza la base de SINEXCEL para la gestión de riesgos de ciberseguridad durante el desarrollo de productos, impulsando la mejora continua en ingeniería de seguridad, gestión de vulnerabilidades y protección del ciclo de vida.

En lo que respecta al futuro, SINEXCEL seguirá promoviendo prácticas de seguridad desde el diseño y fortaleciendo sus capacidades de ciberseguridad para respaldar una infraestructura energética fiable y resiliente en todo el mundo.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en el año 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de energía. Contando con 17 GW de almacenamiento instalado, 200.000 cargadores de CC para vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de filtros armónicos activos desplegados, SINEXCEL colabora con líderes del sector para impulsar la libertad energética.

Contacto: melody_yu@sinexcel.com

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