Sitecore anuncia los nombres de los profesionales más valiosos de 2019, procedentes de más de 30 países y 150 empresas

Publicado 01/02/2019 13:52:15 CET

El programa reconoce a las personas cuya experiencia en Sitecore ayuda a favorecer las innovaciones y la transformación digital

SAN FRANCISCO, 1 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Sitecore® [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2361890-1&h=195991732&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2361890-1%26h%3D3305965734%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.sitecore.com%2F%26a%3DSitecore%C2%AE&a=Sitecore%C2%AE], el líder mundial en software de gestión de experiencias, ha anunciado hoy los nombres de los profesionales más valiosos de Sitecore [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2361890-1&h=2039296653&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2361890-1%26h%3D365501463%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmvp.sitecore.com%2F%26a%3DSitecore%2BMost%2BValuable%2BProfessionals&a=profesionales+m%C3%A1s+valiosos+de+Sitecore] (MVP, por sus siglas en inglés) de 2019. En su decimotercera edición, el programa MVP de Sitecore 2019 ha reconocido a 315 profesionales excepcionales de entre los miembros de la comunidad mundial de Sitecore, formada por más de 12.000 desarrolladores certificados y más de 20.000 participantes activos. Procedentes de más de 30 países y 150 empresas, los MVP de Sitecore comparten activamente sus conocimientos sobre los productos de Sitecore para avanzar en el futuro de la experiencia de los clientes e impulsar el cambio en su organización.

https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/334493/sitecore_logo.jpg]

"Los MVP son líderes destacados cuyo entusiasmo excepcional por la plataforma Sitecore va más allá de sus propios logros. Inspiran a otras personas de la comunidad de Sitecore a desarrollar todo su potencial", afirmó Paige O'Neill, directora general de Marketing de Sitecore. "Con un enorme placer damos las gracias a los MVP por su compromiso con la comunidad de Sitecore al compartir sus conocimientos y experiencias, que desempeñan un papel integral en el éxito de nuestros clientes, así como al proporcionar una información inestimable para el desarrollo y la mejora de las tecnologías de Sitecore".

Todos los años, la distinción MVP de Sitecore se otorga a las personas que Sitecore considera expertas gracias a su pericia técnica, su dominio de la plataforma Sitecore y su compromiso voluntario de compartir conocimientos con los socios, clientes y clientes potenciales de Sitecore a lo largo del último año. Los candidatos a MVP, nominados por los MVP actuales o por los empleados de Sitecore, se someten a un exhaustivo proceso de evaluación que tiene en cuenta la calidad y el nivel de impacto de las contribuciones realizadas por estos nominados. Del mismo modo, los MVP se relacionan directamente con los equipos de producto de Sitecore y a menudo reciben información avanzada sobre las hojas de ruta de los productos de Sitecore y las próximas funciones, de modo que pueden proporcionar información directa e independiente basada en su experiencia en el mundo real.

En 2019, Sitecore reconoció a 186 MVP de tecnología, 37 MVP de estrategia, 18 MVP de comercio y 74 embajadores MVP que representan colectivamente la rica diversidad de habilidades, experiencias y antecedentes de la comunidad de Sitecore. Puede consultar la lista completa de MVP de Sitecore de 2019 en: mvp.sitecore.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2361890-1&h=1985403739&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2361890-1%26h%3D3446651240%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fmvp.sitecore.com%2F%26a%3Dmvp.sitecore.com&a=mvp.sitecore.com].

Según Pieter Brinkman, director sénior de Marketing Técnico de Sitecore, "la comunidad de Sitecore es un punto de encuentro en el que los miembros pueden colaborar fácilmente entre ellos y beneficiarse de la visión y los conocimientos técnicos de los demás". "En esta comunidad, los MVP marcan los estándares de excelencia en cuanto a experiencia de producto, entusiasmo y voluntad de donar su tiempo y energía para ayudar a los clientes y socios a sacar el máximo partido a la plataforma Sitecore. Sus contribuciones son extremadamente valiosas, pues la pasión de nuestros MVP es fundamental para el éxito continuado del ecosistema Sitecore".

Acerca de SitecoreSitecore es el líder mundial en software de gestión de experiencia digital que combina la gestión de contenidos, el comercio y las percepciones de los clientes. Sitecore Experience Cloud(TM) permite a los profesionales del marketing ofrecer contenidos personalizados en tiempo real y a escala a través de todos los canales, antes, durante y después de una venta. Más de 5200 marcas, entre ellas American Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical y L'Oréal, confían en Sitecore para ofrecer las interacciones personalizadas que le encantan al público, generan una mayor fidelidad e impulsan los ingresos.

