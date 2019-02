Sitecore es reconocida de nuevo como líder en el Cuadrante Mágico 2019 de Gartner en plataformas de experiencia digital

Publicado 14/02/2019 4:26:39 CET

Sitecore es reconocida por segundo año consecutivo como líder en el Cuadrante Mágico 2019 de Gartner en plataformas de experiencia digital

SAN FRANCISCO, 14 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Sitecore® [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2374389-1&h=801340562&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2374389-1%26h%3D106983543%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sitecore.net%252F%26a%3DSitecore%25C2%25AE&a=Sitecore%C2%AE], el líder mundial en software de gestión de la experiencia digital, ha anunciado hoy que, una vez más, la empresa se ha posicionado como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para Plataformas de Experiencia Digital. El informe analizó a 17 vendedores y Sitecore era uno de los cinco dentro del cuadrante de los Líderes debido a su capacidad de ejecución y visión. Se analizó la Sitecore Experience Platform(TM) (XP) como parte de la evaluación de la empresa.

Gartner define una Plataforma de Experiencia Digital (DXP) como "un juego integrado de tecnologías centrales que son compatibles con la composición, gestión, entrega y optimización de las experiencias digitales contextualizadas. Las DXPs conllevan un gran énfasis en la interoperabilidad y continuidad multicanal a lo largo de todo el viaje del cliente." Además, Gartner apunta a que las, "DXPs actúan como centros de gravedad en un paisaje tecnológico interconectado, extenso y complejo. Más allá de meros sitios webs y aplicaciones móviles, las empresas han de proporcionar experiencias altamente contextualizadas a una creciente variedad de modalidades y canales a lo largo del viaje del cliente."

"Las plataformas de experiencia digital se están convirtiendo rápidamente en la base estratégica sobre la cual las empresas podrán proporcionar experiencias a sus clientes que diferenciarán sus marcas," ha dicho Mark Frost, CEO de Sitecore. "Vemos la gestión de contenidos como el plato fuerte de una plataforma de experiencia digital versátil, y creemos que la valoración de Gartner confirma que nuestra estrategia e incesante innovación ha situado a Sitecore en el centro estratégico de las opciones de martech de nuestros clientes."

Según Gartner, "Los líderes tienen amplia capacidad para apoyar a una variedad de usos de DXP y sistemáticamente cubren las necesidades de los clientes a lo largo de periodos largos. Los líderes han proporcionado importantes innovaciones en los productos buscando los requisitos DXP, y han tenido éxito vendiendo a nuevos clientes en diferentes industrias."

La plataforma de experiencias digitales unificada de Sitecore permite que las marcas más elegantes del mundo creen experiencias digitales convincentes que luego construye relaciones íntimas y cultiva la lealtad. La gestión de contenidos líder en la industria y herramientas digitales de marketing--incluyendo las analíticas, las personalizaciones, la automatización, el aprendizaje automático y la entrega omnicanal--están integralmente conectados a un almacén central en tiempo-real, datos de la experiencia del cliente en multicanal, que culmina con la plataforma digital más versátil de la industria.

Sitecore XP versión 9.1, anunciado en octubre 2018 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2374389-1&h=2574268455&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2374389-1%26h%3D3998717454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sitecore.com%252Fcompany%252Fpress-and-media%252Fpress-releases%252F2018%252F10%252Fsitecore-raises-the-bar-to-deliver-the-worlds-most-powerful-platform-for-personalized-experiences%26a%3Dannounced%2Bin%2BOctober%2B2018&a=anunciado+en+octubre+2018], incluye una gama de nuevas innovaciones que fortalecen a los "marketers" dándoles las herramientas que mejoran y ponen a escala su pericia. De Sitecore JavaScript Services (JSS) y mejorías para Experience Analytics al siguiente nivel de habilidades de aprendizaje automático (machine learning) en Sitecore Cortex(TM), Sitecore XP 9.1 permite que los "marketers" lleguen al mercado antes y así poder reducir la complejidad de proporcionar experiencias personalizadas a sus clientes a lo largo de todos los puntos de contacto.

*Gartner no respalda o recomienda ningún vendedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación, y tampoco aconseja a los usuarios de productos tecnológicos a seleccionar solo aquellos vendedores con la puntuación más alta u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben verse como declaraciones de hecho. Gartner rechaza cualquier garantía, explícita o implícita, de esta investigación, incluyendo las garantías de comercialización o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de SitecoreSitecore es el líder mundial en software para la gestión de experiencias digitales que combina la gestión de contenidos, el comercio y los conocimientos de los clientes. The Sitecore Experience Cloud(TM) empodera a los marketers para proporcionar contenido personalizado en tiempo real y a escala en muchos canlaes --antes, durante y después de una venta. Más de 5.200 marcas--incluyendo a American Express, Carnival Cruise Lines, Dow Chemical, y L'Oréal--han puesto su confianza en Sitecore para que proporcione las interacciones personalizadas que tanto gustan a los públicos, fidelizan e impulsan los ingresos.

