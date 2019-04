Smith & Williamson indica que el CBI de El Caribe no proporciona una ventaja de impuestos indebida - índice CBI

Publicado 16/04/2019 12:49:47 CET

LONDRES, 16 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Smith & Williamson, destacada firma de asesoramiento de impuestos con sede sita en Reino Unido, es la segunda firma en ponderar las relaciones entre ciudadanía de inversión (CBI) e impuestos. En un informe [https://cbiindex.com/reports/] publicado en abril de 2019, la firma de propiedad independiente ilustra las diferencias entre la ciudadanía de una persona, su residencia y residencia de impuestos, subrayando que la segunda ciudadanía tiene poco o ningún efecto en la obligación de impuestos de una persona. Además, explora los beneficios, si hay alguno, que se podrían atraer al convertirse no solo en ciudadano, sino también en un residente de impuestos de cualquiera de las 3 jurisdicciones de El Caribe que ofrecen CBI, llegando a la conclusión de que: "Esto no crea una ventaja de impuestos exagerada y en muchos casos puede producir que la persona esté expuesta a un doble impuesto que no puede mitigarse por medio de las normas de alivio de crédito de impuestos nacionales de los países en cuestión".

El informe Smith & Williamson sigue un informe [https://cbiindex.com/reports/] similar creado por los asesores de impuestos mundiales Ernst & Young (EY) publicado el 12 de marzo de 2019.

El informe ha descubierto que la ciudadanía y la residencia de impuestos son diferentes, declarando que los programas CBI de Dominica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucia no suponen un riesgo de evasión de impuestos o de información errónea según CRS:

"En conclusión, Smith and Williamson creen que la ciudadanía por inversión no presenta un riesgo que facilite la evasión de impuestos, ya que la ciudadanía sola es insuficiente para asegurar la residencia de impuestos de un país".

El informe EY concluyó también: "La ciudadanía es un concepto diferente de la residencia de impuestos. La ciudadanía no debe aumentar la evasión de impuestos y las oportunidades de evasión, ya que las normas de evasión son explícitas en lo que respecta a no utilizar la ciudadanía como un test".

Los trabajos de Smith & Williamson desempeñan un papel importante en el impulso de un mejor conocimiento de la industria CBI, no siendo menos importantes, ya que algunos programas CBI han sido muy criticados por la Comisión Europea, la OECD y otros, basándose en la presunción errónea de que permiten, en el beneficio primario o secundario, la residencia de impuestos. Smith & Williamson aclara que este no es el caso, y proporciona una revisión detallada de los programas de Dominica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucia para impulsar ese punto hasta el centro.

Los programas CBI no son un riesgo para la evasión de impuestos o falta de información

Los impuestos, según Smith & Williamson, están relacionados generalmente con la residencia de impuestos de la persona, no con la ciudadanía:

"A pesar de que una persona puede disponer de derechos de ciudadanía o residencia en varios países diferentes, normalmente solo los países en los que la persona es residente con fines de impuestos puede disponer de impuestos en los ingresos y ganancias mundiales de la persona".

Que una persona sea residente de impuestos de un país depende de las normas específicas del país. En la mayor parte de los países, incluyendo las jurisdicciones CBI de El Caribe Dominica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucia, la residencia de impuestos está determinada por el centro de intereses vitales o domicilio de una persona, por ejemplo, el lugar en el que una persona dispone de una intención permanente para residir, tal y como está evidenciado por la residencia habitual anterior o actual. Es "muy poco habitual" solo para la ciudadanía determinar la residencia de impuestos, siendo la excepción más notable Estados Unidos. "Es por ello que con solo conseguir la ciudadanía de Santa Lucia, Dominica, o San Cristóbal y Nieves no es suficiente para conseguir que una persona sea residente de impuestos de estas jurisdicciones".

En lo que respecta a la información por medio de CRS, Smith & Williamson indicó que esto también "se basa en la residencia de impuestos y no en la ciudadanía o en los derechos de residencia dentro de una jurisdicción", y en consecuencia, que los programas CBI no suponen un riesgo para la información adecuada CRS.

Double Taxation Agreements

Smith & Williamson examina los Double Taxation Agreements, o DTAs, que son acuerdos entre los países para prevenir que las personas que son residentes de impuestos en más de una jurisdicción tengan que pagar impuestos dos veces en la misma capital. Los DTAs contienen "pruebas que rompen vínculos" para establecer en qué país debe pagar impuestos un doble residente. Las Naciones Unidas ofrecen un modelo de DTA, bajo el cual un test de romper vínculos "no considera la ciudadanía por completo". En su lugar, considera el hogar permanente de la persona, centro de interés vital y domicilio habitual. La similitud del modelo OECD solo considera la ciudadanía como el último caso, si una persona "no ha conseguido romper con todos los otros vínculos".

Conclusión

En un momento en el que CBI se interpreta normalmente de forma errónea y los programas CBI están sujetos a las críticas no debidas, la investigación llevada a cabo por medio de Smith & Williamson permite la visión necesaria dentro del significado de ciudadanía y su independencia de la residencia de impuestos. Y lo que es más importante, afirma que al proporcionar ciudadanía y no residencia de impuestos, los programas CBI no ofrecen ayuda para todos los que buscan evitar impuestos o información de impuestos adecuada.

Smith & Williamson llega a las mismas conclusiones que las que se han atraído recientemente por medio de EY, añadiendo más peso a las llamadas para una re-evaluación de los programas CBI por medio de las organizaciones internacionales que se han basado mucho en sus análisis de las interpretaciones erróneas.

Se puede acceder al informe completo Smith & Williamson desde aquí [https://cbiindex.com/reports/].

Contacto: info@cbiindex.com[mailto:info@cbiindex.com]

CONTACTO: CONTACTO: +44(0)786-7942-505