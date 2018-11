El software SaveYourData de Anonos, certificado oficialmente por EuroPrivacy por cumplir con los requisitos del RGPD (1)

Publicado 02/11/2018 14:00:15 CET

- El software SaveYourData de Anonos, certificado oficialmente por EuroPrivacy por cumplir con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE

LONDRES, 2 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Anonos [https://www.anonos.com/](®), líder mundial de la gestión de riesgos, seguridad y privacidad de los datos, ha anunciado hoy que su software SaveYourData(®) ha sido evaluado y certificado conforme a los requisitos legales y técnicos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE para la seudonimización de los datos. Este anuncio se ha hecho público tras la 40.ª edición de la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad [https://www.privacyconference2018.org/] celebrada en Bruselas del 22 al 26 de octubre de 2018, en la que se reflexionó sobre la revolución digital y su impacto en la ética y la sociedad digitales.

https://mma.prnewswire.com/media/778338/Dynamic_Pseudonymisation_vs_Static_Tokenisation_Dynamic_Pseydonymization_vs_Static_Tokenization_Anonos_BigPrivacy_GDPR_Compliant_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/778338/Dynamic_Pseudonymisation_vs_Static_Tokenisation_Dynamic_Pseydonymization_vs_Static_Tokenization_Anonos_BigPrivacy_GDPR_Compliant_Infographic.jpg]

"La seudonimización es un medio eficaz de proteger el derecho a la privacidad de las personas en relación con actividades de tratamiento de datos, como las analíticas de datos masivos y las iniciativas de inteligencia artificial", señaló Gary LaFever, cofundador y consejero delegado de Anonos [https://www.anonos.com/]. "El RGPD reconoce la seudonimización como un medio de reducir los riesgos para la privacidad de las personas, al tiempo que ayuda a los responsables del control y del tratamiento de los datos a cumplir con sus obligaciones de protección de datos. Esta es la razón por la que Anonos pasó más de seis años investigando y desarrollando el software SaveYourData de última generación para permitir que las empresas se beneficien adecuadamente de los datos 'seudonimizados' bajo el RGPD".

"Para evaluar el software SaveYourData de Anonos, Archimede Solutions aplicó el esquema de certificación EuroPrivacy, un proceso de certificación innovador desarrollado en el marco del programa de investigación europeo H2020 cofinanciado por la Comisión Europea y Suiza. EuroPrivacy (europrivacy.org [https://www.europrivacy.org/]) está gestionado por el Centro Europeo para la Certificación y la Privacidad de Luxemburgo, y mantenido por un consejo internacional de expertos en protección de datos", dijo el Dr. Sébastien Ziegler, presidente del Consejo de Expertos de EuroPrivacy. "El programa de certificación EuroPrivacy ha sido diseñado para permitir un análisis sistemático y exhaustivo del cumplimiento del RGPD, aplicable a productos, servicios y sistemas de gestión de protección de datos, y que abarca tecnologías emergentes como las analíticas de datos y el Internet de las cosas. La esencia de EuroPrivacy es reforzar la confianza en el respeto por la vida privada. La evaluación nos brindó la oportunidad de descubrir un software innovador de seudonimización para mejorar la protección de los datos personales tal y como exige el RGPD".

"La Comisión Nacional para la Protección de Datos (Comisión Nacional para la Protección de Datos - CNPD [https://cnpd.public.lu/en.html]) se congratula de ver que el Centro Europeo para la Certificación y la Privacidad de Luxemburgo contribuye a adaptar las nuevas soluciones para la certificación en línea con los objetivos del RGPD", ha declarado Christophe Buschmann, comisario de la CNDP. "La CNPD acoge con satisfacción la iniciativa de EuroPrivacy de proporcionar a las organizaciones una herramienta que apoye sus esfuerzos en lo que respecta al cumplimiento del RGPD. Apreciamos el hecho de que EuroPrivacy se haya comprometido con nosotros a presentar el programa de certificación para obtener el sello europeo en el marco del RGPD".

"Esta certificación es un hito importante y pone de relieve los beneficios de la seudonimización animada por el RGPD en comparación con las técnicas tradicionales de mejora de la privacidad, como el cifrado, el 'token' estático y la anonimización", afirmó Francois Zimmermann, director técnico mundial de Servicios Financieros en Hitachi Vantara [https://www.hitachivantara.com/]. "SaveYourData proporciona un marco técnico y legal que permite a nuestros clientes lograr el cumplimiento sin pérdida de valor comercial mediante la eliminación de los datos. Hitachi se complace en asociarse con Anonos para ayudar a las empresas a maximizar el uso de la analítica para apoyar su viaje basado en los datos".

"El éxito de la puesta en marcha de las analíticas de datos masivos, el aprendizaje automático y la IA inevitablemente traen consigo importantes desafíos empresariales, técnicos y éticos. Uno de ellos, y no de los menos importantes, es que los datos personales estén siempre debidamente protegidos", ha declarado Martin Whitworth, director de Investigación de IDC European Data Security and Privacy. "La seudonimización, en particular, es una técnica muy poco valorada que puede emplearse con éxito para ayudar a gestionar el riesgo de las personas implicadas y, al mismo tiempo, apoyar a la misión de una organización, permitiendo la utilidad de los datos y proporcionando apoyo para el procesamiento de intereses legítimos. Sin embargo, la elección de los métodos de protección adecuados para los casos de uso individual no es un ejercicio trivial y requiere que también dispongamos de un medio para proteger nuestros almacenes actuales de datos acumulados, de una manera que respete la privacidad. Esta es la razón por la que destacamos SaveYourData de Anonos en nuestro próximo informe sobre la creación de una base para acelerar las iniciativas basadas en los datos".

Este informe de IDC sobre SaveYourData, la solución certificada por el RGPD de Anonos, está disponible en anonos.com/DoNotDeleteYourData [https://www.anonos.com/donotdeleteyourdata].

Acerca de Anonos

La tecnología de Anonos concilia los conflictos entre la protección de los derechos de las personas y el logro de los objetivos empresariales de utilizar, compartir, combinar y relacionar los datos de una manera compatible. La tecnología patentada de seudonimización dinámica, de despersonalización y de anonimización de Anonos permite compartir, colaborar y analizar datos personales mediante la aplicación tecnológica de políticas de privacidad, seguridad y protección de datos dinámicas y precisas, de conformidad con el RGPD y otras normativas en constante evolución. BigPrivacy supera las deficiencias de otras soluciones que eran "suficientemente buenas" antes del RGPD, pero que no son compatibles con los nuevos requisitos de las analíticas de datos masivos y de inteligencia artificial.

Una guía para el análisis jurídico conforme al marco del RGPD está disponible en anonos.com/Legal-Analytics [https://www.anonos.com/Legal-Analytics], y las empresas de la clasificación Global 500 pueden ponerse en contacto con anonos.com/contact [https://www.anonos.com/contact] para recibir una consulta y saber cómo el uso de la tecnología patentada de Anonos permite garantizar su conformidad según las nuevas normas de protección de datos en todo el mundo.

Contacto de Medios: press@anonos.com[mailto:press@anonos.com] +44 203 5144760

Sitio web de Anonos: www.anonos.com [https://www.anonos.com/]

Sitio web de EuroPrivacy: www.europrivacy.org [https://www.europrivacy.org/]

https://mma.prnewswire.com/media/778339/Anonos_SaveYourData_GDPR_Certified_Technology_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/778339/Anonos_SaveYourData_GDPR_Certified_Technology_Infographic.jpg]

(CONTINUA)