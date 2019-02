SOL Global anuncia el cierre de la inversión en European Cannabis Holdings (2)

Publicado 28/02/2019 3:59:55 CET

Se advierte a los lectores que consideren estos y otros factores, incertidumbres y eventos potenciales con cautela y no depositen una excesiva confianza en la información de carácter prospectivo. La información prospectiva contenida aquí se refiere a la fecha de este comunicado y se basa en creencias, estimaciones, expectativas y opiniones de la directiva en la fecha en que se dio dicha información prospectiva. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar la información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, estimaciones u opiniones, eventos futuros o resultados o de otro tipo o para explicar cualquier diferencia material entre los posteriores eventos reales y dicha información prospectiva, a excepción que se requiera por la ley aplicable.

Los valores citados en este comunicado no se han registrado ni se registrarán en la United States Securities Act of 1933, modificada ("U.S. Securities Act"), o ninguna ley de valores estatal y podrían no ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos o a cuenta o para el beneficio de personas estadounidenses exentas de dicho registro o cualquier exención aplicable de los requisitos de registro de la U.S. Securities Act. Este comunicado no constituye una oferta para la venta de valores para venta, ni una solicitud de ofertas para comprar valores.

SOL Global Investments Corp. Brady Cobb Consejero delegado Tel: +1-(212)-729-9208 E-mail: info@solglobal.com Para consultas con los medios, contacte con: Daniel Nussbaum AMWPR Tel: +1-212-542-3146 E-mail: Daniel@amwpr.com