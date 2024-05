SONY MUSIC GROUP: CAMPAÑA PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VOTANTES JÓVENES EN LAS ELECCIONES DE LA UE

(Información remitida por la empresa firmante)

-ARTISTAS Y ESCRITORES DE SONY MUSIC GROUP SE UNEN EN UNA CAMPAÑA PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VOTANTES JÓVENES EN LAS ELECCIONES DE LA UE

Con el respaldo de artistas y compositores europeos, la campaña 'YOUR VOICE, YOUR POWER, YOUR VOTE' de Sony Music Group se lanza en toda la Unión Europea en varios idiomas.

BRUSELAS, 2 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Sony Music Group ha anunciado hoy el lanzamiento de YOUR VOICE, YOUR, POWER, YOUR VOTE – Una campaña no partidista para fomentar la participación de los votantes en las elecciones de la Unión Europea con un enfoque en los jóvenes y los grupos subrepresentados.

Realizada en asociación con el Foro Europeo de la Juventud, que representa a más de 100 organizaciones juveniles en todo el continente, la campaña YOUR VOICE, YOUR POWER, YOUR VOTE dará a conocer una colección de películas, en múltiples plataformas y en múltiples idiomas, con la lista de artistas y compositores de Sony Music Group.

Los artistas y compositores de toda la Unión Europea que aparecen en la campaña incluyen:

Finlandia: GoldielocksFrancia: Soso ManessAlemania: $OHO BANI, Clueso, Lotte, Alvaro Soler, HE/RO, Joris, y Culcha CandelaItalia: IL VOLOPaíses Bajos: Sam Feldt y Mr Belt & WezolPolonia: SzczylPortugal: Dino D'SantiagoEspaña: RozalenSuecia: Jackie Mere

"2024 es un año electoral para casi la mitad de la población mundial, y las sociedades civiles prosperan cuando todos contribuyen al proceso democrático", afirmó Towalame Austin, vicepresidente ejecutivo de Filantropía Global e Impacto Social de Sony Music Group. "Los jóvenes son clave para una sociedad vibrante. Se preocupan por el mundo en el que vivimos y están activos y comprometidos todos los días a través de movimientos generalizados, activismo y más. Sin embargo, si bien la acción social garantiza que sus voces sean escuchadas, votar también es clave para garantizar que sean escuchadas. Estamos encantados de que nuestros artistas y compositores se hayan unido para apoyar la campaña antes de las elecciones europeas de junio."

María Rodríguez Alcázar, presidenta del Foro Europeo de la Juventud añadió: "A través de nuestra asociación con artistas escénicos, pretendemos movilizar aún más votantes jóvenes para las próximas elecciones europeas de 2024. Los jóvenes son una parte vital de nuestras sociedades. Somos el poder movilizador detrás de muchos movimientos, participamos en debates políticos en línea y nos involucramos con nuestras comunidades a través de organizaciones juveniles. Esto nos hace parte integral de la configuración de la vida democrática. Los jóvenes merecen representantes que realmente se preocupen por nuestras vidas y prioricen nuestras preocupaciones e ideas. Presentarnos a votar este junio hará que nuestras voces se escuchen y garantizará que no se nos pase por alto en el proceso de la toma de decisiones."

Entre el 6 y el 9 de junio de 2024 se celebrarán las elecciones europeas en los 27 Estados miembros de la UE, con alrededor de 366 millones de ciudadanos de la UE llamados a votar. YOUR VOICE, YOUR POWER, YOUR VOTE está diseñado para educar, involucrar y promover la participación cívica, basándose en la iniciativa de justicia social existente de Sony Music Group para fomentar la participación cívica.

Visite el sitio web para obtener más información y recursos.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sony-music-group-campana-para-aumentar-la-participacion-de-los-votantes-jovenes-en-las-elecciones-de-la-ue-302133399.html