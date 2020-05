Sophi, de The Globe and Mail, se hace con el premio Best Digital News Start-Up

TORONTO, May 21, 2020 /PRNewswire/ -- Sophi.io [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2809668-1&h=768326014&u=...], el buscador de automatización y muro de pago predictivo de The Globe and Mail, ha ganado el premio North American Digital Media Award de WAN-IFRA en la categoría Best Digital News Start-Up.

"Estamos muy impresionados con Sophi", escribieron los jueces en relación a su decisión tomada. "El elemento más importante y atractivo de la creación de este tipo de IA es que las entradas editoriales fueron fundamentales. En muchas redacciones, los modelos de negocios minimizan el valor de todos los productos claves, aunque si tenemos en cuenta esta presentación está claro que este no fue el caso de The Globe and Mail".

El premio es un reconocimiento a la labor de los medios de noticias de Canadá y Estados Unidos que han creado proyectos digitales que únicos y originales. Sophi también se ha hecho con el segundo puesto dentro de la categoría de premios Best Paid Content Strategy, como reconocimiento de Sophi para Paywalls, su compleja tecnología de muro de pago predictivo por medio del procesamiento del lenguaje natural y comportamiento en relación al usuario.

El sistema de inteligencia artificial es finalista también en los International News Media Association's Global Media Awards, que premian a la innovación y excelencia en una audiencia, marca e ingresos cada vez mayores en las categorías Best New Technology o Digital Product. De forma adicional, Sophi es finalista de los Digiday Media Awards, que reconocen a las compañías que trabajan en la modernización de los medios digitales, dentro de dos categorías: Best Digital Product Innovation y Best Revenue Diversification Strategy.

Sophi se desarrolló por medio de The Globe and Mail con el objetivo de ayudar a la redacción a tomar decisiones estratégicas y tácticas que son importantes. Se trata de un conjunto de herramientas formado por Sophi Automation y Sophi for Paywalls, además de Sophi Analytics, un sistema de apoyo para decisiones dentro de la redacción.

Sophi Automation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2809668-1&h=1905293580&u...] coloca de modo autónomo el 99% del contenido de todas las páginas digitales de The Globe and Mail, incluyendo también su página principal y las correspondientes a las secciones. Gracias a ello, la redacción puede concentrarse en hace un periodismo de la más alta calidad, consiguiendo un éxito tan importante que se usa también para llevar a cabo la maquetación de la versión impresa.

Sophi for Paywalls [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2809668-1&h=3381931439&u...] analiza la propensión tanto del usuario como del contenido, y determina qué contenidos deben situarse automáticamente detrás de un muro de pago, en el que la oportunidad de ingresos por suscripción es mucho más elevada que las antiguas ganancias por publicidad. Ha mostrado millones de dólares anteriormente desaprovechados por The Globe and Mail.

Phillip Crawley, editor y consejero delegado de The Globe and Mail, destacó: "Es un honor que Sophi haya sido nombrada como mejor emprendimiento para medios digitales. Siempre estamos buscando la innovación y Sophi nos ha aportado conocimientos increíblemente muy valiosos durante estos años, además de liberar a nuestros periodistas para que se dediquen a lo que solo ellos saben hacer. Estamos encantados de compartir este potente motor con otros editores y contribuir a la transformación de la industria a través de esta herramienta".

Como ganador del premio en Norteamérica, Sophi ya es uno de los contendientes para los premios WAN-IFRA World Digital Media Awards [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2809668-1&h=1854988727&u...], en los que compiten los ganadores de Norteamérica, Latinoamérica, Asia, Europa, África, La India y Oriente Medio.

Acerca de The Globe and Maily Sophi.io

The Globe and Mail es la compañía de medios de Canadá más importante, liderando el diálogo nacional e influyendo en la política pública gracias a la valentía e independencia de su periodismo desde el año 1844. La prestigiosa cobertura que The Globe and Mail hace del mundo empresarial, de la política y de los asuntos de interés nacional llega a seis millones de lectores cada semana en formato en papel y online. The Globe piensa que el futuro del periodismo radica en su capacidad de llevar a los lectores aquella información que desean y necesitan tener. Es por ello que lleva a cabo una inversión de la empresa a través de la innovadora ciencia de los datos y la contratación de especialistas en datos de diversas ramas de la industria de la tecnología para desarrollar Sophi.io - un sistema de inteligencia artificial con capacidad predictiva - y su uso en la automatización del cuidado y la promoción de contenidos.

CONTACTO: Jamie Rubenovitch, responsable de marketing para Sophi de TheGlobe and Mail, 416-585-3355, jrubenovitch@globeandmail.com

Sitio Web: http://www.theglobeandmail.com//