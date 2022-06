SOPHiA GENETICS lanza una nueva solución para avanzar en el cuidado de la leucemia linfocítica crónica (1)

- SOPHiA GENETICS lanza una nueva solución, en colaboración con el IDIBAPS, para avanzar en el cuidado de la leucemia linfocítica crónica

BOSTON y LAUSANNE, Suiza, 9 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) de Barcelona y la española Diagnóstica Longwood anunciaron hoy en el Congreso de la Asociación Europea de Hematología en Viena que han combinado su experiencia para desarrollar una nueva solución para la leucemia linfocítica crónica (LLC) para mejorar la atención de la LLC. Esta colaboración unificará la amplia variedad de recomendaciones de las guías actuales en una sola aplicación con el objetivo de mejorar la caracterización de la LLC y las prácticas de investigación de la LLC en la Península Ibérica .

SOPHiA GENETICS ya ha facilitado el análisis de un millón de perfiles genómicos a través de la plataforma SOPHiA DDM™, incluida una cantidad significativa de enfermedades relacionadas con oncohematología, como la leucemia mieloide aguda y los linfomas. La plataforma calcula una amplia gama de variantes genómicas necesarias para perfeccionar continuamente los algoritmos de aprendizaje automático diseñados para detectar con precisión casos raros y que suponen un reto. El creciente número de usuarios de la comunidad SOPHiA DDM™ puede compartir y acceder a información extrayendo las señales relevantes detectadas del ruido, lo que finalmente ahorra tiempo y ayuda a tomar decisiones mejor informadas.

La nueva solución LLC permite el progreso de la investigación de la leucemia linfocítica crónica mediante el análisis genómico. Esto podría conducir a una mejor detección de la enfermedad, que representa del 25% al 30% de todos los casos de leucemia en los países occidentales y afecta a más de 100.000 personas al año en todo el mundo[1], y, en última instancia, mejorar la atención al paciente. Gracias a la plataforma SOPHiA DDM™ e IDIBAPS, los hematopatólogos ahora pueden acceder a las pautas para el estado mutacional de TP53, los reordenamientos del gen de inmunoglobulina (IG) y su estado de hipermutación somática, mientras se benefician de la identificación de 23 genes específicos de LLC para SNV, InDels y CNV que incluyen NOTCH1, SF3B1, ATM, IGLV3-21, BTK, PLCG2, BCL2, del13q14 y trisomy 12, todo en un solo flujo de trabajo NGS.

La nueva solución LLC ya se ha utilizado de forma rutinaria en España, con más oportunidades en todo el país, y en Latinoamérica a través de los canales de distribución de Diagnóstica Longwood.

"Para nosotros es un orgullo el poder trabajar junto con algunos de los expertos más reconocidos en el campo de la investigación de la leucemia linfocítica crónica en todo el mundo. Esta asociación es un gran ejemplo de cómo la combinación de análisis de datos avanzados con estrategias emergentes de LLC puede aumentar las posibilidades de la investigación basada en datos para el avance de la medicina", explicó Lara Hashimoto, directora comercial de SOPHiA GENETICS.

"Es una gran satisfacción ser testigos de cómo gracias a la alianza con SOPHiA GENETICS y Diagnóstica Longwood se puede trasladar a la práctica clínica la información relevante generada durante tantos años en la investigación de la LLC mediante un ensayo simple y robusto", comentó Elías Campo, investigador principal y director del IDIBAPS

Acerca de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) es una empresa de tecnología de la salud dedicada a establecer la práctica de la medicina basada en datos como el estándar de atención y para la investigación en ciencias de la vida. Es el creador de la plataforma SOPHiA DDM™, una plataforma SaaS basada en la nube capaz de analizar datos y generar conocimientos a partir de conjuntos de datos multimodales complejos y diferentes modalidades de diagnóstico. La plataforma SOPHiA DDM™ y las soluciones, productos y servicios relacionados son utilizados actualmente por más de 790 instituciones hospitalarias, de laboratorio y biofarmacéuticas en todo el mundo. Si desea más información, visite SOPHiAGENETICS.COM o conéctese en Twitter , LinkedIn e Instagram . Donde otros ven datos, nosotros vemos respuestas.

Acerca del IDIBAPS

El Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) es un centro de investigación biomédica de excelencia que aborda las enfermedades más comunes en nuestro medio. Es un consorcio público formado por la Generalitat de Catalunya, el Hospital Clínic Barcelona, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y el CSIC Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona.

Cerca de 1.500 profesionales están organizados en un centenar de grupos de investigación. El IDIBAPS realiza investigación traslacional. Se enfoca en lograr que las dudas que surgen a la cabecera del paciente tengan respuesta en el laboratorio, y que los avances en el laboratorio se apliquen oportunamente a los pacientes. Con más de 1.200 artículos publicados anualmente, es el centro de investigación biomédica líder en España.

Acerca de Diagnóstica Longwood S.L.

Diagnóstica Longwood es una empresa española fundada hace 30 años con el objetivo de satisfacer las necesidades del profesional del laboratorio, y a lo largo de los años se ha especializado en el diagnóstico molecular. A través de la innovación, la mejora continua y la apuesta permanente por la integración de nuevas tecnologías, la compañía se ha convertido en una empresa distribuidora líder en Inmunología de Trasplantes, Genética, Hematología, Oncología y Bancos de Sangre, entre otros, ofreciendo a sus clientes un servicio integrado, personalizado y eficiente. Gracias al recurso humano dinámico, versátil y altamente calificado de Diagnóstica Longwood, es capaz de completar el rompecabezas de la excelencia empresarial, que permite al profesional optimizar todo el proceso y obtener los mejores resultados. Su catálogo de productos incluye marcas líderes en diagnóstico molecular como SOPHiA GENETICS.

Diagnóstica Longwood se destaca por su gran equipo de profesionales altamente calificados, quienes responden con rapidez y eficacia a las necesidades de los clientes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Esta atención personalizada forma parte del ADN del equipo y uno de los valores estratégicos de la compañía.

Si desea más información, visite DLONGWOOD.COM , o conecte en LinkedIn .

