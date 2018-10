COMUNICADO: Stars Group publica sus resultados del segundo trimestre de 2018 (7)

Publicado 15/08/2018 13:47:35 CET

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. Sus marcas tienen millones de clientes registrados globalmente y colectivamente es el lçider en apuestas online y móviles, póquer, casino y otras ofertas de juegos. The Stars Group posee de manera directa o indirect negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEast, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, y Sky Poker, así como la gira de póker en vivo y las marcas de evento como PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK. The Stars Group es uno de los operadores de juego online con más licencias del mundo, sus filiales tienen colectivamente licencias o autorizaciones en 19 jurisdicciones por todo el mundo, incluyendo Europa, Australia y América. La vision de The Stars Group es convertirse en el destino mundial favorito de iGaming y su mission es ofrecer a sus clientes momentos de victoria.

Nota cautelar sobre las declaraciones prospectivas

(CONTINUA)