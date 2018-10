COMUNICADO: Stars Group publica sus resultados del segundo trimestre de 2018 (1)

Publicado 15/08/2018 13:47:50 CET

TORONTO, Aug. 13, 2018 /PRNewswire/ -- Stars Group Inc. ha publicado hoy sus resultados financieros para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2018, ha actualizado su guía financiera para el año completo 2018 y ha ofrecido información adicional destacada y actualizaciones. A menos que se indique lo contrario, todas las cantidades expresadas en dólares ($) son dólares estadounidenses.

"Los resultados trimestrales de Stars Group reflejan el crecimiento orgánico continuado dentro de nuestro negocio internacional y las contribuciones de nuestras adquisiciones australianas", dijo Rafi Ashkenazi, consejero delegado de Stars Group. "Seguimos mejorando nuestros productos y experiencia del usuario en todos los verticales así como ejecutando nuestra estrategia de venta cruzada".

"La emergencia continuada de nuestras ofertas de apuestas deportivas y casino y la incorporación de nuestras adquisiciones en 2018 han transformado nuestra empresa y mejorado enormemente la fundación y diversidad de nuestra base de ingresos consolidada, que ahora se dividirán casi igual entre los verticales y casi un 75% se regulará o tributará localmente", dijo Ashkenazi.

"Ahora estamos centrados en la siguiente fase de nuestra transformación-integración", concluyó Ashkenazi. "Aunque será un proceso por fases y medido, esperamos que nos prepare no solo para ser un líder dentro de los mayores mercados regulados del mundo sino que también aprovecharemos la fuerza de nuestra plataforma combinada para aprovechar las nuevas oportunidades y mercados".

Resumen financiero consolidado para el segundo trimestre de 2018

Tres meses finalizados el 30 de junio Seis meses finalizados el 30 de junio ------------------------------------- ------------------------------------- En miles de dólares estadounidenses 2018 2017 % 2018 2017 % Cambio Cambio (excepto porcentajes y cantidades por acción) -------------------------------------------- Ingresos totales 411.512 305.305 34,8% 804.403 622.625 29,2% Beneficio bruto 327.875 252.637 29,8% 640.502 507.496 26,2% Ingresos operativos 1.064 105.517 (99,0%) 114.930 216.403 (46,9%) Ganancias (pérdidas) netas (154.824) 70.483 (319,7%) (80.463) 136.236 (159,1%) Ganancias netas ajustadas(1) 131.023 114.028 14,9% 269.785 227.396 18,6% EBITDA ajustado(1) 168.270 146.539 14,8% 343.292 297.540 15,4% Margen de EBITDA ajustado(1) 40,9% 48,0% (14,8%) 42,7% 47,8% (10,7%) Ganancias (pérdidas) diluidas (1,01) 0, 15 Ago. (388,6%) - (0,52) 0,67 (177,2%) por acción común ($/acción) Ganancias netas diluidas ajustadas 0,60 0,56 7,1% 1,27 1,13 12,7% por acción ($/acción) (1) Flujos de efectivo neto de actividades operativas 164.011 130.426 25,8% 296.080 225.973 31,0% Flujo de efectivo libre (1) 84.856 94.857 (10,5%) 167.115 159.722 4,6% ____________________________________ (1) Medida no IFRS. Para obtener información importante sobre las medidas no IFRS de Stars Group, mire más bajo la sección "Medidas no IFRS" y las tablas bajo la sección "Reconciliación de medidas no IFRS para las medidas IFRS más cercanas".

Resumen financiero segmentado para el segundo trimestre de 2018

Internacional

