StellaON obtiene la certificación TÜV SÜD para las redes de media, alta y extra alta tensión de Alemania

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) ha recibido la certificación de unidad TÜV SÜD para sus sistemas de conversión de energía (PCS) StellaON 1250K/1575K, un movimiento que sirve para confirmar el cumplimiento de las normas alemanas VDE-AR-N 4110, 4120 y 4130. La certificación abarca conexiones de media, alta y extra alta tensión, y también es un respaldo para el uso de StellaON de cara a proyectos de almacenamiento de baterías a gran escala en diferentes niveles de red.

TÜV SÜD evaluó el comportamiento de los convertidores durante los fallos en la red, su control de potencia activa y reactiva, y su respuesta a cambios de frecuencia. El proceso de certificación es una combinación de las pruebas FGW TR3 con la validación del modelo de simulación TR4 dentro del programa TR8. Los ingenieros pueden utilizar los modelos DIgSILENT PowerFactory validados con el objetivo de evaluar el comportamiento de los convertidores dentro de una planta de almacenamiento completa.

Las tres normas abarcan plantas de almacenamiento conectadas desde las redes de distribución hasta el sistema de transmisión. La norma VDE-AR-N 4130 se aplica a redes de 220 kV o superiores, ya que los requisitos de conexión abordan la estabilidad del sistema eléctrico en general.

StellaON 1250K/1575K cuenta con arranque en negro y alcanza una eficiencia del 98,5% a plena carga. Sirve para mantener la potencia nominal a temperaturas ambiente de hasta 55°C sin reducción de potencia y puede suministrar 1,5 veces su potencia nominal durante un máximo de 60 segundos. La refrigeración de velocidad variable consigue mantener los niveles de ruido en tan solo 65 dB, consiguiendo así una mayor flexibilidad cuando los requisitos acústicos limitan la ubicación del equipo.

De cara a los desarrolladores y contratistas EPC, el certificado facilita la selección de PCS y la preparación de las especificaciones técnicas para la tensión de conexión correspondiente. También proporciona una base destinada a la certificación de la planta y la aprobación de la conexión. Los requisitos de diseño y red específicos del proyecto quedan sujetos a una evaluación independiente a nivel de planta.

StellaON ha obtenido la certificación de la UE, además de las certificaciones nacionales en Alemania, Polonia, Rumanía y otros mercados. Está homologado para su implementación en Rumanía, Polonia, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Está en curso la certificación para Estados Unidos, España, Austria y Chile, y se prevé su finalización para finales de 2026.

Más de 15 proyectos StellaON en Europa, Asia-Pacífico y África se encuentran en fase de integración de sistemas, entrega o puesta en marcha in situ. Los pedidos superaron los 500 MW durante el primer semestre de 2026. El sistema PCS también ha sido validado en países y regiones como Vietnam y Myanmar, en condiciones extremas de calor y humedad, y en aplicaciones de microrredes insulares.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en el año 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de energía. Contando con 17 GW de almacenamiento instalado, 200.000 cargadores de CC para vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de filtros armónicos activos desplegados, SINEXCEL se asocia con líderes de la industria para impulsar la libertad energética.

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