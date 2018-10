COMUNICADO: Suning Logistics firma una asociación estratégica con Baidu Apollo para acelerar la tecnología de conducción autónoma

Publicado 11/07/2018 11:29:56 CET

-- La asociación podría dar lugar a la producción en masa de vehículos de reparto no tripulados en 2020

NANKÍN, China, 11 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- Suning Logistics, una empresa filial del grupo Suning Holdings, ha dado a conocer hoy la firma de una asociación estratégica con Baidu Apollo para acelerar la aplicación comercial de tecnología de conducción autónoma, que podría dar lugar a la producción en masa de vehículos de reparto no tripulados ya en 2020.

Suning y Baidu anunciaron su asociación en el evento "Baidu Create 2018" de Pekín. Además, ambas partes desvelaron el vehículo de reparto no tripulado apodado "MicroCar". Equipado con el sistema de inteligencia de nivel 4 de Baidu, el MicroCar se ha diseñado con el objetivo de resolver lo que Suning describe como los "problemas de reparto de los últimos 5 km".

Suning también introdujo su sistema de logística inteligente, que incluye escenarios de reparto en terminal que posibilitan que la tecnología de conducción autónoma de Baidu Apollo se comercialice. Los escenarios de reparto en terminal de Suning incluyen: Comunidad Inteligente (automóvil de reparto no tripulado + armario de recogida automática), entrega local inmediata (supermercado de Suning + automóvil de reparto no tripulado) y reparto móvil (automóvil de distribución no tripulado + ruta de reparto fija).

En primer lugar, Suning planea comercializar la tecnología de conducción autónoma en sus servicios de entrega local inmediata. Actualmente, los supermercados de Suning ofrecen servicios de reparto en un radio de 3 km y el vehículo de reparto de conducción autónoma no tripulado complementará a los mensajeros, posibilitando un servicio de reparto las 24 horas que atenderá mejor a la comunidad local.

El Sr. Lu Junfeng, vicepresidente de Suning Logistics, afirmó: "Combinando los abundantes escenarios de comunidad inteligente diseñados por Suning con la tecnología avanzada de conducción autónoma no tripulada desarrollada por Baidu en su programa Apollo, ahora estamos mucho más cerca de lograr que se comercialice una tecnología de conducción completamente autónoma y autoconducida. En el futuro, con una intensa cooperación continuada entre Suning y Baidu, una nueva forma de comunidad de logística inteligente beneficiará aún más al público general, haciendo sus vidas más sencillas".

En 2018, Suning Logistics ha realizado enormes inversiones en la comercialización de tecnología de conducción autónoma, poniendo en marcha un gran número de instalaciones de logística sin personal. En mayo, Suning realizó satisfactoriamente la prueba en carretera de su camión pesado de conducción autónoma "Strolling Dragon", el primer camión pesado de conducción autónoma desarrollado por una empresa china de comercio electrónico en aprobar pruebas de recintos de logística y pruebas en carretera en autopistas en China. En abril, Suning lanzó oficialmente su almacén con AGV (robots guiados de forma automatizada) en Jinan, ofreciendo una solución "de mercancías a personas" que emplea robots para acortar el proceso de selección y recogida en el almacén a 10 segundos, lo que implica que es cinco veces más eficiente que el trabajo manual.

La asociación con Baidu Apollo forma parte de la estrategia de Suning para ofrecer soluciones totalmente automatizadas de logística impulsadas por la Inteligencia Artificial (IA). Suning afirma que continuará colaborando con empresas tecnológicas para desarrollar un sistema de logística inteligente en el que los camiones de conducción autónoma, los vehículos automatizados y los robots trabajen a la perfección para realizar el trabajo de reparto por los humanos.

Acerca de Suning

Fundada en 1990, Suning es una de las principales empresas comerciales de China con dos compañías que cotizan en bolsa en China y Japón, respectivamente. En el año 2017, Suning Holding ocupó la segunda posición entre las principales 500 empresas privadas de China con unos ingresos anuales de 65.700 millones de dólares estadounidenses (412.950 millones de yuanes). Con la misión de "Liderar el ecosistema en todos los sectores creando una calidad de vida de élite para todos", Suning ha reforzado y ampliado su negocio principal a través de ocho sectores verticales: Suning.com, logística, servicios financieros, tecnología, inmobiliario, medios de comunicación y entretenimiento, deportes e inversiones, de entre los cuales se incluyó a Suning.com en la lista Fortune Global 500 de 2017.

Para obtener más información, visite www.suningholdings.com [http://www.suningholdings.com/]

