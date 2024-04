Supermicro's New IoT and Edge AI Solution

Supermicro's New IoT and Edge AI Solution - SUPER MICRO COMPUTER, INC./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro amplía su cartera de Edge Compute para acelerar las cargas de trabajo de IoT y Edge AI con una nueva generación de soluciones integradas

Supermicro aprovecha las nuevas CPU Intel® Atom® x7000RE para un rendimiento distribuido eficiente y rentable en el Intelligent Edge

SAN JOSÉ, California y NUREMBERG, Alemania, 9 de abril de 2024/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor total de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia una nueva generación de sistemas IoT e integrados diseñados para mejorar el rendimiento y aumentar la eficiencia energética para aplicaciones inteligentes en el borde remoto. Con la incorporación de estos nuevos modelos, que incluyen compatibilidad con el nuevo procesador Intel® Atom® x7000RE, Supermicro mejora aún más sus diversas soluciones de infraestructura para ofrecer rendimiento informático y de IA al borde inteligente.

"Seguimos ampliando nuestra línea de productos de sistemas, que ahora incluye servidores optimizados para el borde y que pueden manejar las exigentes cargas de trabajo donde se generan cantidades masivas de datos", explicó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra arquitectura de bloques de construcción nos permite diseñar y ofrecer una amplia gama de servidores de IA que proporcionan a las empresas las soluciones que necesitan, desde el borde hasta la nube. Nuestros nuevos sistemas de borde basados en Intel Atom contienen hasta 16 GB de memoria, puertos LAN duales de 2,5 GbE y una ranura para tarjeta SIM NANO, que permite la inferencia de IA en el borde, donde se genera la mayor parte de los datos del mundo".

Más información sobre los servidores edge e integrados de Supermicro en: https://www.supermicro.com/en/products/embedded/servers

"Las empresas tienen una amplia gama de casos de uso y requisitos en edge a medida que incorporan más capacidades informáticas, multimedia, gráficas y de IA para obtener mejores resultados empresariales", afirmó Dan Rodríguez, vicepresidente corporativo y director general del Network and Edge Solutions Group de Intel. "Dependen de nuestro ecosistema para ofrecer soluciones para entornos de bajo consumo, sensibles a los precios y con limitaciones de espacio, que puedan abordar la amplia variedad de cargas de trabajo en el edge".

Los nuevos sistemas de Supermicro incluyen el SYS-E100, el SYS-E102, el SYS-E111AD y un SYS-E403 actualizado. Diseñados específicamente para aplicaciones edge, estos servidores ofrecen un mayor rendimiento utilizando las últimas CPU Intel Atom e Intel Core y están disponibles en factores de forma muy pequeños y compactos.

Los nuevos SYS-E100-14AM y SYS-E102-14AM de Supermicro están equipados con los procesadores Intel Atom x7000RE que contienen hasta 8 núcleos, el doble que su predecesor. Los servidores SYS-E100 y SYS-E102 son factores de forma ultracompactos diseñados para amplificar la potencia de bajo consumo (menos de 12 W) y el rendimiento informático de alta eficiencia del procesador Intel Atom. Mientras que el SYS-E102 se presenta en un factor de forma de sólo 190x44x120 mm, estos sistemas de tamaño caja ofrecen hasta 16 GB de memoria DDR5-SODIMM, dos puertos LAN de 2,5 GbE, dos puertos HDMI independientes, 3 puertos USB 3.2 y una llave M.2 B/E/M con ranura para tarjeta SIM NANO.

El factor de forma SYS-E100 es unos milímetros más grande y tiene la ventaja añadida de ser un sistema sin ventilador, con un rango de temperatura ampliado de -20 °C a hasta 70 °C, lo que reduce el número de piezas móviles y mejora la resistencia a la suciedad y el polvo. El sistema sin ventilador también está disponible en un modelo que se puede montar en un carril DIN, el SYS-E100-14AM-IA. Esta característica es especialmente adecuada para instalaciones en entornos industriales, donde el sistema puede integrarse fácilmente en configuraciones con otros equipos y módulos. Los tres modelos funcionan con una fuente de alimentación variable de 9-36 V, optimizando la toma de energía para su entorno de despliegue específico.

Respondiendo a la necesidad de una solución económica para ejecutar cargas de trabajo de inferencia de IA en el extremo, Supermicro también presenta el SYS-111AD-WRN2 de 1U. Como sistema 1U con una profundidad de solo 429 mm, este sistema es el servidor más pequeño capaz de albergar una tarjeta GPU de doble ancho y longitud completa o 3 ranuras de expansión PCIe y puede alojar una tarjeta GPU FHFL. El sistema cuenta con un procesador Intel Core™ de 14ª/13ª generación, hasta 128 GB de RAM y diversas ranuras de expansión. El nuevo sistema está construido para responder a las necesidades de aplicaciones distribuidas como procesamiento de vídeo, streaming o robótica.

Diseñada para las exigentes cargas de trabajo de IA en el extremo, la plataforma SYS-E403-13E, más grande y potente, ofrece niveles de rendimiento de centro de datos en el extremo, con un procesador Intel Xeon® Scalable de 5ª/4ª generación y espacio para hasta 3 tarjetas aceleradoras. Además, la generación Supermicro X13 E403 ofrece hasta 2 TB de RAM DDR5-5600, puertos duales 10 GbE y una gama de opciones de personalización con 3 ranuras PCIe 5.0 x16. El factor de forma compacto, 406x267x117 mm, permite desplegar el sistema en espacios reducidos, como en un armario montado en la pared o como dispositivo portátil.

Los nuevos sistemas de Supermicro y otros más se expondrán en Embedded World, del 9 al 11 de abril en Nuremberg, Alemania. Los visitantes interesados pueden encontrar el stand de Supermicro en el pabellón 1, stand número 208, para aprender más sobre estos nuevos sistemas, hablar con expertos y ver una gama de casos de uso para industrias inteligentes y otros verticales.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Somos un fabricante de Soluciones de TI Totales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia en diseño de placas base, alimentación y chasis de Supermicro permite aún más nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y optimizados para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto medioambiental (informática ecológica). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas mediante la selección de una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381934/2024_EW24__Edge_IoT_PressRelease_r03_1080x1080px.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg