Supermicro amplía su relación con Oracle con las mejores soluciones de servidores de su clase (1)

Publicado 17/01/2020 19:52:39 CET

Certifica una amplia gama de sistemas, soluciones certificadas con Oracle Linux y Oracle VM y que incluyen BigTwin(TM), TwinPro(TM), y Ultra SuperServers®

SAN JOSÉ, California, 17 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , una empresa miembro de nivel Oro de Oracle PartnerNetwork (OPN), ha ampliado su relación mediante la prueba y certificación de una amplia gama de servidores con Oracle Linux y Oracle VM Server para x86 (Oracle VM), dando respuesta a los requisitos de los clientes en cuanto a aplicaciones en la nube y de virtualización, así como de bases de datos empresariales. Supermicro tiene disponibilidad inmediata de múltiples servidores [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2695243-1&h=3985721489&u...], entre los que se incluyen la línea Ultra en 1U/2U, BigTwin, TwinPro en 2U, FatTwin(TM), y servidores multiprocesador (MP) de 4 y 8 vías. Estos están disponibles en diferentes configuraciones, incluidos en formato de hoja en 1U, 2U, y son aptos para ejecutar Oracle Linux 7.6, Oracle Linux 7.7 y Oracle VM 3.4.

https://mma.prnewswire.com/media/1078221/Supermicro_Certifie... [https://mma.prnewswire.com/media/1078221/Supermicro_Certifie...]

"El trabajo que realizamos con la pila de software de Oracle ayuda a garantizar que los clientes de Oracle y Supermicro puedan sacar el mayor rendimiento y el mejor valor de coste total de propiedad de nuestros servidores probados previamente y validados para todas sus cargas de trabajo de Oracle", dijo Raju Penumatcha, vicepresidente sénior y director de Producto de Supermicro. "Estamos deseando seguir colaborando con Oracle, ya que esperamos desplegar servidores y soluciones adicionales de vanguardia diseñados y optimizados para Oracle en los próximos meses".

Estos sistemas certificados aprovechan los diseños de sistema superiores de Supermicro y los procesadores Intel Xeon Scalable de segunda generación y alto rendimiento. Asimismo, al aprovechar la memoria persistente de Intel Optane DC, los usuarios pueden dar cabida a conjuntos de datos más amplios y disfrutar de una mayor disponibilidad gracias a reinicios de la base de datos. Estos sistemas permiten a los usuarios obtener un rendimiento y un valor excepcionales de sus bases de datos y aplicaciones Oracle con hasta 28 núcleos y una velocidad de memoria de 2933 MHz. Tanto los clientes nuevos como los ya existentes están aprovechando al máximo los servidores de clase empresarial de Supermicro y su arquitectura concebida para el ahorro de recursos con la que potenciar sus soluciones de software de misión crítica basadas en Oracle para las cargas de trabajo más exigentes en la nube y en entornos híbridos de Oracle.

"El lanzamiento por parte de Supermicro de soluciones certificadas con Oracle Linux y Oracle VM para sus líneas de servidores pone de manifiesto el valor y la demanda que nuestros clientes mutuos están experimentando a partir de las soluciones combinadas que ofrecemos", dijo Robert Shimp, vicepresidente del Grupo de Gestión de Producto, Oracle Linux y Virtualización de Oracle. "La colaboración entre Oracle y Supermicro se centra en ayudar a los clientes a conseguir un mayor rendimiento para sus implementaciones empresariales, en centros de datos y en la nube".

Las pruebas de certificación del hardware de Supermicro se completaron utilizando Oracle Linux con Unbreakable Enterprise Kernel y Oracle VM. Todos los servidores certificados han pasado las rigurosas directrices de pruebas como parte del programa de la Lista de compatibilidad de hardware (HCL, por sus siglas en inglés) de Oracle para Oracle Linux y Oracle VM.

Para obtener más información sobre la cartera de soluciones de Supermicro que han obtenido la certificación Oracle HCL, visite:https://www.supermicro.com/support/resources/OS/OS_Certifica... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2695243-1&h=4132052808&u...]

Para obtener más información sobre las soluciones SuperServer® de Supermicro, visite www.supermicro.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2695243-1&h=3705521746&u...]. Siga a Supermicro en Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2695243-1&h=1443685250&u...] y Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2695243-1&h=1878143663&u...] para recibir las últimas noticias y anuncios.

Acerca de Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) es el programa de partners de Oracle que proporciona a sus socios una ventaja diferenciada para desarrollar, vender e implementar soluciones Oracle. OPN ofrece recursos para formar y reforzar los conocimientos especializados sobre los productos y soluciones de Oracle, y ha evolucionado para reconocer la creciente cartera de productos, su base de partners y las oportunidades de negocio de Oracle. La clave de las últimas mejoras de OPN es la posibilidad de que los partners sean reconocidos y recompensados por sus inversiones en Oracle Cloud. Los partners que se comprometan con Oracle podrán conseguir la diferenciación de sus conocimientos en Oracle Cloud y poner de manifiesto su éxito con los clientes mediante el programa OPN Cloud, un programa innovador que complementa los niveles de programa OPN existentes con niveles de reconocimiento y beneficios progresivos para los partners que trabajan con Oracle Cloud. Para obtener más información, visite: http://www.oracle.com/partners [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2695243-1&h=682526592&u=...]

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

