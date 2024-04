Supermicro anuncia la próxima familia de servidores X14 con soporte futuro para el procesador Intel® Xeon® 6 (2)

New Supermicro X14 Servers with Intel Xeon 6

- Supermicro anuncia la próxima familia de servidores X14 con soporte futuro para el procesador Intel® Xeon® 6 con programas de acceso anticipado

La amplia cartera de sistemas de Supermicro ofrece la flexibilidad para satisfacer la demanda actual de centros de datos optimizados para cargas de trabajo y refrigerados por líquido e incorpora los nuevos procesadores de núcleo eficiente y de rendimiento: soluciones plug and play a escala de bastidor para fábricas de inteligencia artificial, cargas de trabajo empresariales/en la nube e implementaciones en el borde

SAN JOSE, Calif. y PHOENIX, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Intel Vision 2024: Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para la nube, AI/ML, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia su cartera de servidores X14 con soporte futuro para el procesador Intel® Xeon® 6. La combinación de la arquitectura Building Block de Supermicro, las soluciones de refrigeración líquida y plug-and-play para rack, y la amplitud de la nueva familia de procesadores Intel Xeon 6 significa que Supermicro puede ofrecer soluciones optimizadas para cualquier carga de trabajo y a cualquier escala, con rendimiento y eficiencia superiores. Para acelerar el tiempo de solución de los clientes, Supermicro también proporciona acceso temprano a los nuevos sistemas, que están disponibles para clientes calificados, a través del programa Early Ship de Supermicro y acceso remoto gratuito para pruebas y validación a través del programa JumpStart.

"Supermicro lidera la industria en el diseño y entrega de una amplia gama de soluciones optimizadas para aplicaciones, y nuestros nuevos sistemas X14 con los próximos procesadores Intel Xeon 6 ampliarán aún más nuestra ya amplia gama de ofertas", afirmó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Con nuestra capacidad de producción de 5.000 bastidores por mes a nivel mundial, incluidos 1.350 bastidores de 100 kW refrigerados por líquido, y un plazo de entrega de tan solo dos semanas, Supermicro no tiene comparación en su capacidad para diseñar, construir, validar y entregar soluciones personalizadas y totalmente optimizadas de cargas de trabajo a escala de rack para nuestros clientes, incluido el hardware de IA más avanzado disponible en la actualidad".

Los nuevos sistemas X14 a escala de rack de Supermicro aprovecharán la plataforma Intel compartida, ofreciendo compatibilidad de socket para el procesador Intel Xeon 6 con una arquitectura unificada. La próxima cartera de procesadores estará disponible con SKU Efficient-core (E-core) que aumentan el rendimiento por vatio para la nube, redes, análisis y cargas de trabajo de escalamiento horizontal, y SKU Performance-core (P-core) que aumentan el rendimiento por núcleo para cargas de trabajo de IA, HPC, almacenamiento y Edge. Los próximos procesadores también contarán con motores Intel Accelerator Engines integrados con nuevo soporte para FP16 en Intel Advanced Matrix Extensions. Los nuevos sistemas Supermicro X14 admitirán hasta 576 núcleos por nodo, así como PCIe 5.0, CXL 2.0 para todo tipo de dispositivos, almacenamiento NVMe y los últimos aceleradores GPU, lo que reducirá significativamente los tiempos de ejecución de aplicaciones para los usuarios que ejecutan cargas de trabajo de IA.

Los clientes pueden aprovechar los procesadores Intel Xeon 6 con núcleos Efficient y Performance en una amplia gama de servidores Supermicro X14, con un rediseño de software mínimo y nuevas ventajas arquitectónicas de servidor incluidas.

"Intel está una vez más a la vanguardia de la innovación en la industria y está entusiasmado de ofrecer mayores opciones y flexibilidad a través de las CPU Intel Xeon 6 con núcleos E y núcleos P", afirmó Ryan Tabrah, vicepresidente de la línea de productos Intel Xeon 6 en Intel. "Estas CPU ofrecen dos microarquitecturas optimizadas de forma única en un diseño de plataforma común con una pila de software compartida, lo que ayuda a los clientes a obtener el mejor valor en sus diversas necesidades de carga de trabajo, independientemente de la industria o el modelo de implementación local, en la nube o en el borde. Nuestra sólida asociación con Supermicro ayudará a ofrecer los beneficios de esta nueva generación de procesadores a los clientes".

Supermicro ofrecerá disponibilidad previa al lanzamiento de nuevos sistemas X14 con tecnología del procesador Intel® Xeon® 6 a clientes calificados a través de sus programas remotos JumpStart y Early Ship para realizar la validación de cargas de trabajo.

La cartera de sistemas X14 de Supermicro tiene rendimiento optimizado y eficiencia energética, incorpora capacidad de administración y seguridad mejoradas, admite estándares industriales abiertos y está optimizado a escala de rack.

Refrigeración líquida e integración a escala de rack para crear soluciones optimizadas para aplicaciones de cualquier tamaño. Supermicro ofrece servicios completos de diseño, construcción, validación y entrega desde un solo bastidor hasta un clúster de centro de datos completo. Además, Supermicro dispone directamente de una solución completa de refrigeración líquida, que reduce el uso general de electricidad del centro de datos.

Los sistemas están optimizados para cargas de trabajo para lograr el máximo rendimiento y eficiencia, y la plataforma Supermicro X14 admite la última generación de GPU, DPU, memoria DDR5, PCIe 5.0, almacenamiento NVMe Gen5 y CXL 2.0.

Eficiencia energética para reducir los gastos operativos del centro de datos con soporte para refrigeración líquida por aire libre o directa al chip. Los sistemas Supermicro X14 están diseñados para funcionar en entornos de centros de datos de alta temperatura de hasta 40 °C (104 °F), lo que reduce los costes de refrigeración. Los sistemas también admiten múltiples zonas de enfriamiento de flujo de aire para un rendimiento máximo de CPU y GPU y funcionan con fuentes de alimentación de nivel Titanium diseñadas internamente para mejorar la eficiencia operativa.

La seguridad mejorada incluye la plataforma de hardware compatible con NIST 800-193 Root of Trust (RoT) en cada nodo del servidor y Silicon RoT de segunda generación diseñado para incorporar estándares de la industria. Certificación/garantía de la cadena de suministro basada en estándares industriales abiertos de Supermicro desde la fabricación de la placa base hasta la producción del servidor hasta los clientes, certificando criptográficamente la integridad de cada componente y firmware mediante certificados firmados e identidad segura del dispositivo. Las protecciones de BMC en tiempo de ejecución monitorean continuamente las amenazas y proporcionan servicios de notificación, y los TPM de hardware ofrecen capacidades y mediciones adicionales necesarias para ejecutar sistemas en entornos seguros.

La capacidad de administración mejorada incluye administración remota basada en estándares de la industria y API seguras de Redfish, un paquete de software integral que permite la administración de racks a escala para soluciones de infraestructura de TI implementadas desde el núcleo hasta el borde y soluciones integradas y verificadas con hardware y firmware estándar de terceros que permiten la major experiencia lista para usar para administradores de TI.

Supermicro se compromete a respaldar los estándares abiertos de la industria, incluidas las unidades de almacenamiento EDSFF E1.S y E3.S, las arquitecturas del sistema de hardware modular del centro de datos (DC-MHS) y las tarjetas de módulo IO avanzado (AIOM) compatibles con OCP 3.0 para un ancho de banda de hasta 400 Gbps basado en PCIe 5.0, diseños de placa base universal del módulo acelerador abierto OCP para el complejo GPU, barra colectora de rack alimentada por CC compatible con Open ORV3 y Open BMC.

La cartera Supermicro X14 incluye lo siguiente:

Servidores GPU con GPU PCIe: sistemas que admiten aceleradores avanzados para ofrecer mejoras de rendimiento espectaculares y ahorros de costes. Estos sistemas están diseñados para cargas de trabajo HPC, AI/ML, renderizado y VDI.

Servidores GPU universales: servidores abiertos, modulares y basados en estándares que proporcionan rendimiento y facilidad de servicio superiores con opciones de GPU, incluidas las últimas tecnologías PCIe, OAM y NVIDIA SXM.

SuperBlade®: plataforma multinodo de alto rendimiento, densidad optimizada y eficiencia energética de Supermicro optimizada para cargas de trabajo de inteligencia artificial, análisis de datos, HPC, nube y empresas. Supermicro SuperBlade tiene la densidad de núcleos a nivel de rack más alta de la industria: 120 nodos SuperBlade por rack pueden contener hasta 34.560 núcleos de CPU.

Almacenamiento a petaescala: densidad y rendimiento de almacenamiento líderes en la industria con unidades EDSFF E1.S y E3.S, que permiten una capacidad y un rendimiento sin precedentes en un solo chasis de 1U o 2U. Los nuevos sistemas de almacenamiento Petascale también contarán con la arquitectura DC-MHS.

Hyper: los servidores de montaje en rack de alto rendimiento están diseñados para asumir las cargas de trabajo más exigentes junto con la flexibilidad de almacenamiento y E/S que proporciona un ajuste personalizado para una amplia gama de necesidades de aplicaciones.

CloudDC: plataforma todo en uno para centros de datos en la nube, basada en el sistema de hardware modular del centro de datos OCP (DC-MHS) con configuraciones de almacenamiento y E/S flexibles y ranuras AIOM duales (PCIe 5.0; compatible con OCP 3.0) para obtener el máximo rendimiento de datos.

BigTwin®: plataforma 2U de 2 o 4 nodos que proporciona densidad, rendimiento y facilidad de servicio superiores con procesadores duales por nodo y un diseño sin herramientas intercambiable en caliente. Estos sistemas son ideales para cargas de trabajo multimedia, de almacenamiento y de nube.

GrandTwin®: diseñado específicamente para rendimiento de un solo procesador y densidad de memoria, con nodos frontales (pasillo frío) intercambiables en caliente y E/S frontales o traseras para facilitar el mantenimiento.

Hyper-E: ofrece la potencia y la flexibilidad de nuestra emblemática familia Hyper optimizada para su implementación en entornos de borde. Las características amigables con el borde incluyen un chasis de poca profundidad y E/S frontal, lo que hace que Hyper-E sea adecuado para centros de datos de borde y gabinetes de telecomunicaciones.

Servidores perimetrales: potencia de procesamiento de alta densidad en factores de forma compactos optimizados para gabinetes de telecomunicaciones y centros de datos perimetrales. Configuraciones de alimentación de CC opcionales y temperaturas de funcionamiento mejoradas de hasta 55 °C (131 °F).

Almacenamiento empresarial: optimizado para cargas de trabajo de almacenamiento de objetos a gran escala, utilizando medios giratorios de 3,5" para una alta densidad y un TCO excepcional. Las configuraciones de carga frontal y superior brindan fácil acceso a las unidades, mientras que los soportes sin herramientas simplifican el mantenimiento.

WIO: ofrece una amplia gama de opciones de E/S para ofrecer sistemas verdaderamente optimizados para requisitos empresariales específicos.

Mainstream: plataformas de procesador dual rentables para cargas de trabajo empresariales diarias.

Estaciones de trabajo: las estaciones de trabajo Supermicro X14, que ofrecen rendimiento de centro de datos en factores de forma portátiles debajo del escritorio, son ideales para IA, diseño 3D y cargas de trabajo de medios y entretenimiento en oficinas, laboratorios de investigación y oficinas de campo.

