- Supermicro aumenta el rendimiento para aplicaciones de HPC e IA que disponen de servidores optimizados que incluyen las nuevas GPU PCIe NVIDIA A100 de 80 GB

La red 200G de alto rendimiento acelera las aplicaciones de IA y HPC

SAN JOSE, California, 28 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), un líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, redes y tecnología informática ecológica, ha dado a conocer una amplia gama de servidores Supermicro que son compatibles con las últimas tecnologías de NVIDIA. Estarán disponibles los procesadores escalables Intel Xeon de tercera generación y también los servidores basados en procesadores AMD EPYC™ de tercera generación que incorporan las nuevas GPU NVIDIA® A100 PCIe Tensor Core de 80 GB. Gracias a estas nuevas tecnologías, los sistemas Supermicro van a acelerar las simulaciones de HPC y las aplicaciones de análisis. Además, las aplicaciones de inteligencia artificial, entre los que se incluyen los motores de capacitación, inferencia y recomendación, se ejecutarán más rápido frente a las generaciones anteriores de sistemas.

Los servidores Supermicro, diseñados centrados en Building Block Solutions®, van a proporcionar a Supermicro la primera ventaja en el mercado, ya que integran nuevas tecnologías. Las opciones de computación acelerada de última generación se pueden integrar y demostrar rápidamente, proporcionando sistemas que sean más rápidos y potentes a los clientes exigentes más rápido que otros proveedores.

"Supermicro cuenta con una larga trayectoria dentro del sector dedicado a la comercialización de sistemas que soportan los últimos productos NVIDIA más rápido que otros fabricantes de servidores", comentó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Los nuevos productos de NVIDIA van a proporcionar a nuestros clientes la capacidad de resolver desafíos más complicados de HPC e IA con una velocidad muy superior a la de antes, disminuyendo su TCO. Proporcionamos servidores optimizados para aplicaciones de forma continuada, y cuentan con las últimas tecnologías disponibles, como nuestros sistemas GPU y SuperBlade®, para ayudar a acelerar las cargas de trabajo de IA y HPC del cliente".

La nueva GPU NVIDIA A100 PCIe 80GB va a permitir poder disponer de una ejecución más rápida de aplicaciones de IA y HPC, gracias a que los modelos más grandes se pueden almacenar dentro de la memoria de la GPU. Además, los sistemas futuros van a integrar la posibilidad de disponer de servidores de elevado rendimiento que disponen de capacidades InfiniBand actuales y futuras.

La GPU SuperServer SYS-420GP-TNR que dispone de procesadores duales Intel Xeon Scalable de tercera generación es compatible con hasta diez GPU de ancho simple o doble, incluyendo las nuevas GPU PCIe NVIDIA A100 de 80 GB. Además, el servidor AS -4124GS-TNR dispone de procesadores duales AMD EPYC 7003 que cuentan con hasta ocho GPU de ancho simple o doble, con las nuevas GPU PCIe NVIDIA A100 de 80 GB. Estas nuevas GPU de 80 GB de NVIDIA permitirán almacenar conjuntos de datos que sean más amplios y que se integren dentro de la memoria, acelerando las aplicaciones de IA y HPC de uso intensivo de computación.

"La supercomputación dispone de potencial dedicado a transformar industrias completas y ayudar a resolver algunos de los problemas más difíciles a los que se enfrentan", comentó Dion Harris, director técnico principal de marketing de productos e informática acelerada en NVIDIA. "El rendimiento extremo de las GPU NVIDIA A100 PCIe Tensor Core de 80 GB y NVIDIA NDR InfiniBand compatibles con los servidores Supermicro va a servir para proporcionar a los investigadores la aceleración necesaria sin precedentes de cara a afrontar los retos industriales de HPC más exigentes del mundo".

Es posible instalar varios dispositivos PCIe NVIDIA A100 de 80 GB dentro de una variedad de sistemas Supermicro, lo que permite disfrutar de una informática de IA flexible. Al implementar la tecnología de GPU de instancias múltiples (MIG) de NVIDIA, las organizaciones pueden garantizar una elevada calidad dedicada al servicio y destinada a las aplicaciones individuales y como servicio para múltiples usuarios al mismo tiempo. Además, gracias a la memoria más grande disponible, los datos no tendrán que desplazarse dentro de la memoria de la CPU y la memoria de la GPU, lo que permite contar con una mayor utilización de la GPU.

Aventajándose de la tecnología NVIDIA NDR 400Gb/s InfiniBand que cuenta con In-Networking Computing, las tareas de red se descargan, y con ello consigue disponer de un salto muy importante dentro del rendimiento, necesario para HPC, IA e infraestructuras de nube de hiperescala. El nuevo rendimiento de la red permitirá que las aplicaciones diseñadas para ejecutarse en múltiples sistemas, como por ejemplo los servidores Supermicro SuperBlade y BigTwin®, produciendo resultados más rápidamente, consiguiendo afrontar nuevos conocimientos relacionados con los problemas complejos. Los sistemas integrados combinan tarjetas, cables e interruptores líderes en la industria y disponen de una aplicación HPC compleja, y gracias a ello pronto podrán compartir datos y comunicarse con el doble de rapidez que antes.

Los clientes de todo el mundo utilizan sistemas Supermicro que disponen de la tecnología GPU NVIDIA para hacer frente a algunos de los problemas más complicados del mundo. Por ejemplo, SZTAKI, el Instituto de Ciencias de la Computación y Control, utiliza servidores con tecnología NVIDIA HGX™ A100 para realizar investigaciones de inteligencia artificial dentro del sector del procesamiento médico, aprendizaje automático y procesamiento de idioma.

Aprenda más acerca de cómo Supermicro puede acelerar las aplicaciones de IA y HPC visitando el expositor de Supermicro por medio de https://www.supermicro.com/en/solutions/high-performance-computing

