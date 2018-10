COMUNICADO: Supermicro diseña una nueva plataforma SDN optimizada para 5G y lanza una solución Intel® Select verificada para uCPE

Publicado 12/10/2018 1:17:24 CET

- Supermicro diseña una nueva plataforma abierta de redes definidas por software (SDN) optimizada para 5G y aplicaciones de telecomunicaciones y lanza una solución Intel® Select verificada para uCPE

Sistemas potentes y compactos optimizados para SD-WAN, uCPE, CDN y aplicaciones de seguridad compatibles con procesadores Intel® Xeon® Scalable, procesadores Intel® Xeon® D y tecnología Intel® QuickAssist con tarjetas de red de 1G, 10G y 25G disponibles

SAN JOSÉ, California, 11 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación para empresas y periférica, sistemas de almacenamiento y redes, así como en tecnologías de computación verde, ha anunciado a comienzos de esta semana que está desarrollando una nueva plataforma de red modularizada de 36 puertos optimizada para un amplio abanico de aplicaciones 5G de redes definidas por software (SDN) en el Congreso Mundial SDN & NFV. La empresa también ha lanzado el nuevo SuperServer 5019D-FN8TP, una solución Intel® Select verificada para uCPE diseñada para acelerar la implementación de infraestructuras para conseguir redes más eficientes y preparadas para el futuro.

A medida que las tecnologías de Internet continúan avanzando y que se desarrollan nuevas aplicaciones que hacen un uso intensivo de datos, el volumen de datos generados y enviados a través de las redes actuales gana envergadura de forma exponencial. Con esa ingente cantidad de datos que circula por la red, resulta fundamental que los centros de datos modernos dispongan de una infraestructura de red de última generación para poder satisfacer las necesidades de velocidad y fiabilidad que requieren estas novedosas tecnologías.

Para poder responder ante esta necesidad, el nuevo diseño de servidor de red periférica 5G conjuga la mejor computación de su clase, capacidad de memoria, almacenamiento y una interfaz de red modular en un sistema en 1U compacto y de fondo reducido con alimentación eléctrica redundante. Este nuevo servidor flexible admite los últimos procesadores Intel® Xeon® Scalable e Intel® Xeon D para proporcionar un mayor rendimiento de computación en comparación con las generaciones anteriores, y además es compatible con la tecnología Intel® QuickAssist (Intel® QAT) integrada, proporciona motores criptográficos para conseguir un cifrado y descifrado más rápidos (hasta 100Gbps) de información para usos autorizados y planificados.

"A medida que el mercado se mueve hacia el 5G, Supermicro satisface la demanda de soluciones de red periférica más inteligentes al ofrecer una selección de soluciones de servidores compactos con los que dar servicio a un amplio conjunto de mercados verticales que incluyen el de las redes, comunicaciones, seguridad y automatización industrial", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra flexible y potente nueva plataforma de red periférica en 1U modularizada admite hasta 36 puertos de red y ha sido desarrollada para la virtualización de las funciones de red (NFV) y las redes definidas por software (SDN), de forma que ofrece la agilidad y el rendimiento necesarios para redes de área amplia definidas por software (SD-WAN), equipos universales en las instalaciones de los clientes (uCPE), la nube 5G y aplicaciones RAN centralizadas".

La nueva plataforma de red periférica de Supermicro solo proporciona una computación equilibrada, capacidad de almacenamiento y red para redes periféricas, pero también disponibilidad durante toda su vida útil. Con una memoria DDR4 de hasta 512 GB y cuatro canales y una velocidad de 2400 MHz, soporte para comunicación WAN y LAN, una alimentación eléctrica redundante para un funcionamiento en un rango de temperatura ambiente de entre 0 y 45 ºC , este nuevo diseño va a suponer un cambio de paradigma para las empresas de SDN y telecomunicaciones.

Presentación de la solución Intel® Select de Supermicro para uCPE

Asimismo, a medida que la adopción por parte del mercado de los equipos universales en las instalaciones de los clientes (uCPE) continúa creciendo, la solución Intel® Select verificada de Supermicro para uCPE permite a los proveedores de servicios implementar rápida y eficazmente diferentes aplicaciones de virtualización de las funciones de red (NFV) de una forma segura y sencilla. Con el SuperServer 5019D-FN8TP verificado como solución Intel® Select para uCPE, los clientes en busca de una adopción sencilla de SD-WAN ahora pueden tener la confianza de que esta solución de sistema ofrece no solo una implementación fácil, sino un rendimiento optimizado para cargas de trabajo y verificado.

Para obtener más información, visite https://www.supermicro.com/products/embedded/embedded_ISS.cfm [https://www.supermicro.com/products/embedded/embedded_ISS.cfm]:

Acerca de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)Supermicro®, la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

