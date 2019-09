Supermicro extiende su cartera de sistemas vSAN para la infraestructura de hiperconvergencia.

Publicado 26/08/2019 15:00:48 CET

Presentación de una solución vSAN nueva de alto rendimiento

BigTwin(TM) System y Ultra SuperServer® Deliver ofrecen una mejora de rendimiento de dos dígitos para despliegues vitales para la misión.

SAN FRANCISCO, 26 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder global de informática empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de informática ecológica, ha extendido su cartera de sistemas vSAN y ha instaurado una nueva solución vSAN empresarial; Ultra SuperServer; en su amplia cartera de sistemas servidor configurados y listos para su despliegue. Las soluciones de Supermicro, junto con vSAN de eficacia probada, ofrecen soluciones de llave para el mercado de las infraestructuras de hiperconvergencia.

"La solución Ultra vSAN de hiperconvergencia de Supermicro ofrece una mejora de dos dígitos (24%) en el rendimiento de la infraestructura comparada con plataformas anteriores para redes virtuales", comentó Charles Liang, presidente y director ejecutivo de Supermicro. "Los servidores Ultra SuperServers de 2U/1U se pueden configurar con compatibilidad con 20, 10, 4 o 2 unidades NVMe intercambiables en caliente y sacan provecho de los procesadores Intel® Xeon® Scalable de 2ª generación y SSD DC Intel® Optane(TM). El BigTwin, un sistema de alta densidad y múltiples nodos (2U-4 nodos), se ha optimizado para aplicaciones vitales para la misión y es compatible con hasta 6 TB de memoria por nodo. Además, se ha configurado para infraestructuras de hiperconvergencia. Ambos sistemas son ideales para cargas de trabajo específicas que ofrecen simplicidad operativa, escalabilidad, un mejor costo total de propiedad y ahorro de recursos para despliegues inteligentes empresariales".

https://mma.prnewswire.com/media/965024/SUPERMICRO___New_Hig... [https://mma.prnewswire.com/media/965024/SUPERMICRO___New_Hig...]

El Ultra SuperServer y el BigTwin(TM) ofrecen sistemas de llave junto con la gama completa de nodos listos para vSAN de Supermicro, estimulan la transición definida por software, optimizan la infraestructura de los centros de datos y aceleran la selección y el despliegue de hardware y software en centros de datos.

Los Ultra SuperServer de 2U/1U de Supermicro se pueden configurar para diferentes tipos de despliegues. Las plataformas de Ultra SuperServer son compatibles con muchas unidades NVMe y canales PCI-E para adaptarse a tarjetas de interfaz de red (NIC) que ofrecen buen ancho de banda para acceso externo a tejidos.

El BigTwin junto con los procesadores Intel® Xeon® Scalable de 2ª generación ofrece un módulo de red E/S Supermicro (SIOM por sus siglas en inglés) y es compatible con NVMe flash. Esta solución, configurada con los SSD DC Intel® Optane(TM) y NVMe para caché de alto rendimiento SDS, acelera el rendimiento del almacenamiento hasta 3 veces. Ofrece una resistencia mejorada, hasta 30 escrituras de unidad al día, para prolongar el ciclo de vida de los despliegues.

Supermicro mostrará estos sistemas nuevos y otros productos en la caseta N. 965 en VMworld 2015 que se celebrará del 25 al 29 de agosto en Moscone Center, San Francisco, California.

Para más información acerca de la gama completa de soluciones embebidas de componentes de Supermicro, visita www.supermicro.com/Embedded [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2560821-1&h=244810089&u=...] o descárgate un folleto de soluciones embebidas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2560821-1&h=2218278462&u...].

Para más información acerca de VMworld 2019 o para regístrate, visita https://www.vmworld.com/en/us/index.html [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2560821-1&h=3010642297&u...].

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), el innovador líder de tecnología de servidor de alto rendimiento y alta eficacia es el principal proveedor de Server Building Block Solutions® para centros de datos, informática en la nube, TI empresarial, Hadoop/grandes datos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y ofrece a sus clientes las soluciones de menor consumo y más ecológicas disponibles en el mercado.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/965024/SUPERMICRO___New_Hig... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2560821-1&h=3047682430&u...]

