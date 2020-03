Supermicro introduce una nueva categoría de servidores Outdoor Edge para telecomunicaciones 5G, borde inteligente y retransmisión para torres de comunicaciones externas

Los servidores robustos sacan provecho de plataformas x86 estándar en un factor de forma diseñado para torres con el objetivo de ofrecer el rendimiento del nivel de los centros de datos a 5G RAN y borde.

SAN JOSÉ, California, 2 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder global en computación empresarial, almacenamiento, soluciones de redes y tecnología de informática verde, es el primero en comercializar servidores Outdoor Edge IP65 cerrados para 5G RAB, inferencia de IA y otras aplicaciones de borde inteligentes basadas en los procesadores Intel Xeon D e Intel Xeon Scalable de 2ª generación, con muchas opciones de configuración. Estos sistemas nuevos son ideales para entornos exteriores complejos y son compatibles con el movimiento del sector hacia software de código abierto y hardware desglosado.

"Los SuperServers muy configurables de Supermicro, diseñados para exteriores completos, ofrecen nuevas opciones sin precedentes de despliegue a centros de datos y operadores de telecomunicaciones que similares a los de los competidores del sector", comentó Charles Liang, presidente y director ejecutivo de Supermicro. "Estas soluciones continúan el liderazgo de Supermicro en alto rendimiento, soluciones de TI eficiente con un costo total de propiedad reducido".

Además de las opciones de CPU, los nuevos sistemas de Supermicro se aprovechan de la aceleración de FPGA y GPU con capacidad de expansión con tres ranuras PCI-E. Esto es crítico para inferencias mejoradas de IA de borde a través de tarjetas GPU y para el soporte de software 5G RAN, además de comunicación de código abierto entre emplazamientos con tarjetas aceleradoras FPGA. Estos servidores robustos, con capacidad de almacenamiento SSD, M.2 y EDSFF, también pueden distribuir contenido multimedia en la memoria caché de manera local o almacenar videovigilancia u otros datos confidenciales.

Estos sistemas 5G, que se basan en Supermicro's Building Block Solutions®, se pueden configurar con una combinación de procesador y memoria para que los clientes puedan personalizar sus soluciones para promover la gestión remota inteligente de centros de datos al borde. Supermicro tiene mucha experiencia con software popular y optimizado de virtualización y de contenedor tal como Kubernetes, de modo que puede favorecer con eficacia dichas interacciones y tiene múltiples servidores certificados NGC-Ready for Edge para ampliar las capacidades de IA en redes públicas y privadas.

Supermicro adoptar el movimiento del sector de plataformas de hardware no patentadas y la creciente adopción de interfaces de sistema normalizadas. La membresía en O-RAN de Supermicro respalda su iniciativa de promocionar una arquitectura 5G RAN nativa en la nube y abierta para evolución de las redes 4G y 5G. Desde que se unió a la Alianza O-RAN, Supermicro ha desarrollado soluciones de referencia con varios operadores líderes de telecomunicaciones y proveedores de pila de software. Esta solución compacta montada en un poste permite un despliegue rápido de redes adaptables a 5G con casi ningún bien inmueble.

Estos servidores robustos que se presentan se basan en la cartera exhaustiva de 5G y borde de Supermicro, incluido los sistemas E403-9P-FN2T [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2730648-1&h=3514706779&u...] y 1019P-FN2T [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2730648-1&h=859028425&u=...] que se presentaron en 2019 y complementan los productos de alto rendimiento para centros de datos de la compañía tales como BigTwin(TM) de múltiples nodos y, SuperBlade® y MicroBlade(TM) de alta densidad, que son compatibles con la red principal 5G virtualizada.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro , el innovador líder de tecnología de servidor de alto rendimiento y alta eficacia es el principal proveedor de Server Building Block Solutions® para centros de datos, informática en la nube, TI empresarial, Hadoop/grandes datos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y ofrece a sus clientes las soluciones de menor consumo y más ecológicas disponibles en el mercado.

