Supermicro ofrece el máximo rendimiento con el que dar forma a los avances en un amplio espectro de aplicaciones HPC (2)

Publicado 13/11/2018 16:02:12 CET

Supermicro, BigTwin, SuperBlade, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Contacto de MediosMichael KalodrichSuper Micro Computer, Inc.PR@supermicro.com[file://10.86.178.61/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/H222WZDL/PR@supermicro.com]

SMCI--F

Sitio Web: http://www.supermicro.com/