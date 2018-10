COMUNICADO: Supermicro presenta su servidor con GPU optimizada por inferencia de IA con aceleradores NVIDIA Tesla T4 en 4U

Publicado 20/09/2018 15:31:04 CET

- Supermicro presenta su nuevo servidor con GPU optimizada por inferencia de IA que admite hasta 20 aceleradores NVIDIA Tesla T4 en 4U

El sistema optimizado por inferencia amplía la gama líder de Supermicro de servidores con GPU Servers para ofrecer a los clientes una selección de soluciones de IA para inferencia, entrenamiento y aprendizaje profundo sin parangón en diseños de raíz única, raíz dual y de escalabilidad horizontal

SAN JOSÉ, California, 20 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc., un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como en la computación verde, ha presentado hoy las últimas incorporaciones a su amplia gama de servidores con GPU optimizada.

https://mma.prnewswire.com/media/746488/Supermicro_Server.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/746488/Supermicro_Server.jpg]

La inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo rápidamente en uno de los componentes fundamentales del éxito empresarial tanto hoy como en el futuro inmediato. Hoy en día, la necesidad de implementar potentes plataformas de computación que consigan acelerar y permitan escalar de forma asequible sus productos y servicios basados en inteligencia artificial se ha convertido en una cuestión vital para las empresas de éxito.

El nuevo SuperServer 6049GP-TRT de Supermicro ofrece un rendimiento superior necesario para acelerar las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial moderna. Para conseguir la máxima densidad y rendimiento de GPU, este servidor en 4U admite hasta 20 GPU NVIDIA® Tesla® T4 Tensor Core, tres terabytes de memoria y 24 unidades de 3.5" e intercambio en caliente. Este sistema también dispone de 4 alimentadores eléctricos redundantes de 2000 watios con certificación de eficiencia de nivel titanio (2+2) que ayudan a optimizar la eficiencia de consumo, el tiempo de actividad y las operaciones de mantenimiento.

"Supermicro está innovando para dar respuesta al emergente y célere mercado de la inferencia de alto rendimiento impulsado por tecnologías como 5G, las ciudades inteligentes y los dispositivos del Internet de las Cosas, los cuales generan ingentes cantidades de datos y hacen necesaria la toma de decisiones en tiempo real", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Vemos la combinación de NVIDIA TensorRT y la nueva arquitectura Turing basada en el acelerador T4 GPU como la combinación ideal para la nuevas y exigentes cargas de trabajo que son sensibles a la latencia, y de las que realizamos un aprovechamiento notable por medio de nuestra línea de productos de sistemas con GPU".

"Los clientes empresariales podrán aprovechar una mejora espectacular del nivel de rendimiento y eficiencia de consumo gracias a las GPU NVIDIA Tesla T4 incorporadas en los nuevos servidores de alta densidad de Supermicro", afirmó Ian Buck, vicepresidente y director general de Computación Acelerada de NVIDIA. "Con la inferencia de la IA que se ha vuelto una parte cada vez más importante de las cargas de trabajo de los centros de datos, estas plataformas Tesla T4 GPU proporcionan eficiencia en tiempo real e inferencia en lotes".

Los sistemas SuperServer 6049GP-TRT en 4U de rendimiento optimizado de Supermicro admiten hasta 20 aceleradores GPU PCI-E NVIDIA Tesla T4, capaces de incrementar de una forma sobresaliente la densidad de las plataformas de servidores con GPU para amplias implementaciones de centros de datos compatibles con aplicaciones de aprendizaje profundo e inferencia. A medida que más sectores hacen uso de la inteligencia artificial, necesitarán servidores de alta densidad optimizados para inferencia. La plataforma 6049GP-TRT resulta ideal para gestionar la transición del entrenamiento en aprendizaje profundo, las redes neuronales a la implementación de la inteligencia artificial en aplicaciones del mundo real como el reconocimiento facial y la traducción de idiomas.

Supermicro dispone de una familia completa de sistemas de GPU en 4U que también son compatibles con los ultraeficientes Tesla T4 diseñados para acelerar la inferencia de cargas de trabajo en cualquier servidor de escalabilidad horizontal. El motor de transcodificación acelerada de hardware en el sistema Tesla T4 puede operar con múltiples secuencias de vídeo HD en tiempo real y permite la integración del aprendizaje profundo en el canal de transcodificación de vídeo para permitir otro tipo de aplicaciones de vídeo inteligentes. A medida que el aprendizaje profundo da forma a nuestro mundo como ningún otro modelo de computación hasta la fecha, se entrenan más y más extensas redes neuronales complejas mediante el uso de volúmenes de datos exponencialmente mayores. Para conseguir la capacidad de respuesta deseada, estos modelos se implementan sobre los potentes servidores de GPU de Supermicro con los que proporcionar los mayores resultados para inferencia de cargas de trabajo.

Para obtener toda la información sobre las líneas de sistemas para GPU NVIDIA de Supermicro, visite https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm [https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm].

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

CONTACTO: CONTACTO: Michael Kalodrich; Super Micro Computer, Inc.;michaelkalodrich@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/