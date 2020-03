Supermicro presenta los servidores MegaDC: el primer sistema comercial listo para usar en centros de datos a hiperescala

- Supermicro presenta los servidores MegaDC: el primer sistema comercial listo para usar diseñado exclusivamente para centros de datos a hiperescala

Optimizado para instalaciones a gran escala, un ágil tiempo de implementación y para proporcionar el más elevado rendimiento, la nueva línea de servidores MegaDC admite estándares abiertos como las tarjetas OpenBMC y OCP V3.0 SFF

SAN JOSÉ, California, 10 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. , un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como de tecnología de computación verde, ha presentado hoy algunas su nueva línea de servidores MegaDC, el primer sistema comercial listo para usar (COTS, por sus siglas en inglés) del sector y diseñado exclusivamente para implementaciones a gran escala en centros de datos a hiperescala.

https://mma.prnewswire.com/media/1097230/Super_Micro_MegaDC_... [https://mma.prnewswire.com/media/1097230/Super_Micro_MegaDC_...]

Los revolucionarios servidores MegaDC de Supermicro son plataformas COTS flexibles y diseñadas específicamente para implementaciones de infraestructura a hiperescala. Al reducir el número de componentes y optimizar la distribución de energía y los diseños de backplane, los servidores MegaDC ofrecen una mayor eficiencia y fiabilidad. Para disfrutar de una mayor flexibilidad, estos nuevos servidores son compatibles con estándares abiertos, lo que incluye OpenBMC para el control personalizado de la funcionalidad y el versionado, módulos avanzados de E/S (AIOM) que admiten tarjetas OCP V3.0 SFF, así como fuentes de alimentación redundantes comunes (CRPS, por sus siglas en inglés).

"A medida que continuamos ampliando nuestra capacidad de producción a gran velocidad, Supermicro se encuentra actualmente bien posicionado para servir a los centros de datos a hiperescala", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Teniendo esto bien presente, hemos diseñado la nueva línea de productos, los servidores MegaDC, exclusivamente para clientes de centros de datos a escala de Internet. Los servidores de MegaDC están optimizados para reducir los tiempos de implementación y ofrecer un rendimiento óptimo por vatio y por dólar. Entendemos que los grandes centros de datos a menudo se enfrentan a largos plazos cuando se incrementa la demanda, así como a ocasionales problemas a la baja, y Supermicro puede ayudar a aliviar estas preocupaciones de fluctuación de la demanda manteniendo unos niveles de inventario saludables para nuestros nuevos servidores MegaDC".

El lanzamiento de la línea de servidores MegaDC de hoy presenta cinco nuevos sistemas X11 compuestos por dos sistemas en 1U y tres sistemas en 2U, disponibles para despliegues múltiples de nubes con suficientes economías de escala. Todos estos sistemas MegaDC son compatibles con dos de los nuevos procesadores Intel Xeon Scalable de segunda generación, 16 ranuras de memoria, una ranura AIOM, puertos Ethernet duales de 25G y OpenBMC. Entre otras prestaciones, se incluye el embalaje a granel diseñado para reducir el tiempo de desembalaje, diseños mecánicos optimizados para maximizar el flujo de aire hacia las CPU, la memoria y las GPU, y una distribución de alimentación y baja resistencia a partir de una sola fuente para aumentar la disponibilidad del sistema y la eficiencia energética.

Para obtener más información sobre estos nuevos productos de Supermicro, visite www.supermicro.com/MegaDC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2734315-1&h=1924648457&u...].

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidores de alto rendimiento y elevada eficiencia, es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1097230/Super_Micro_MegaDC_... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2734315-1&h=2081592056&u...]

