-SUSE Linux Enterprise obtiene la certificación Common Criteria EAL 4+, lo que demuestra la máxima seguridad para entornos de misión crítica

-- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 cuenta ahora con la certificación de nivel EAL 4+ para IBM Z, Arm y x86-64

-- SUSE es actualmente el único proveedor de un sistema operativo Linux de uso general reciente con una cadena de suministro de software segura que cuenta con la certificación Common Criteria EAL 4+ para todas estas plataformas

NUREMBERG, Alemania, 17 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- SUSE®, líder mundial en soluciones de código abierto innovadoras, fiables y de calidad empresarial, ha anunciado hoy que su principal distribución de Linux ha obtenido la certificación Common Criteria EAL4+ . SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP2 cuenta ahora con la certificación de nivel EAL 4+ para las arquitecturas IBM Z, Arm y x86-64, lo que supone el cumplimiento de los requisitos de seguridad más exigentes para infraestructuras de misión crítica. La certificación de la cadena de suministro de software Common Criteria EAL 4+ de SUSE incluye la producción segura, la entrega de actualizaciones y la protección de activos digitales críticos.

SUSE es actualmente el único proveedor de un sistema operativo Linux de uso general reciente con una cadena de suministro de software segura que cuenta con la certificación Common Criteria EAL 4+ para todas estas plataformas.

"En la era actual de la piratería informática avanzada y la interrupción de los servicios, la certificación de nivel Common Criteria EAL 4+ para SLES proporciona confianza a los proveedores de servicios críticos, como gobiernos, empresas financieras y bancarias, organizaciones sanitarias, empresas de agua y electricidad, proveedores de telecomunicaciones y otros que innovan en el borde", comentó Thomas Di Giacomo, Director de Tecnología y Producto de SUSE. "El compromiso de SUSE con la interoperabilidad abierta significa que los clientes de SLES 15 de todo el mundo pueden estar seguros de que su sistema operativo se ajusta a los más altos estándares internacionales de seguridad informática dentro de la infraestructura de TI que hayan elegido."

Kara Todd, directora de Linux, IBM Z y LinuxONE en IBM, explicó: "Esta última certificación Common Criteria EAL 4+, el nivel más alto alcanzable para un sistema operativo de código abierto, para SUSE Linux Enterprise en IBM Z demuestra una prioridad continua en la seguridad y la fiabilidad, que esperamos sea muy bien recibida por nuestros clientes conjuntos en todo el mundo. Estamos viendo un número cada vez mayor de nuevas e interesantes cargas de trabajo de Linux que encajan perfectamente con la escalabilidad, fiabilidad y seguridad subyacentes que ofrece la plataforma IBM Z".

Bhumik Patel, director de desarrollo de software del ecosistema, línea de negocios de infraestructura, Arm, destacó: "La omnipresencia de la tecnología Arm desde la nube hasta el borde subraya nuestra responsabilidad de trabajar con la industria para ofrecer soluciones de infraestructura con seguridad de extremo a extremo. Al lograr la certificación EAL 4+ para SLES, SUSE está abriendo nuevas puertas para lo que es posible con los servidores basados en Arm y la infraestructura de borde."

El número exponencialmente creciente de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y de computación edge ha aumentado el riesgo para las redes y ha exigido a los países que aumenten sus requisitos de cumplimiento para los proveedores de infraestructuras, en particular los que participan en servicios esenciales para sus economías, gobiernos y la salud y seguridad de los ciudadanos. La cadena de suministro de software seguro de SUSE, con certificación Common Criteria EAL 4+, permite los más altos estándares de seguridad para los dispositivos edge y de IoT para los proveedores de infraestructuras críticas, como las empresas de telecomunicaciones y otras que innovan en el borde.

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 fue certificado por BSI, la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania, sobre la base de una evaluación realizada por atsec information security. Los detalles relativos a la certificación completa de SUSE "conforme a Common Criteria Part 3 EAL 4 aumentada por ALC_FLR.3 Systematic Flaw Remediation" figuran en www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zertifikate_CC/CC/Betriebssysteme/1151.html?nn=513260 . Para más información sobre SUSE Linux Enterprise Server, visite www.suse.com/products/server. Puede encontrar más información sobre la certificación Common Criteria en www.commoncriteriaportal.org.

