TAAV nombra a la innovadora en biofabricación Dolores Baksh consejera delegada

-- Baksh hará crecer el negocio de fabricación de ADN sintético de TAAV y acelerará el acceso a terapias más seguras con virus adeno-asociados (AAV) --

SAN SEBASTIÁN, España, 7 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- TAAV Biomanufacturing Solutions, S.L. (TAAV), una filial independiente de propiedad exclusiva de Asklepios BioPharmaceutical, Inc. (AskBio), y miembro del grupo mundial de empresas Bayer, ha anunciado hoy el nombramiento de la doctora Dolores Baksh como consejera delegada. Baksh aporta a TAAV, un fabricante de ADN sintético líder en el mundo, una exitosa trayectoria de 20 años en I+D en biotecnología, desarrollo de productos y liderazgo en la fabricación cGMP.

"La diversa experiencia en biotecnología de Dolores y sus conocimientos de producción terapéutica contribuirán inmediatamente a hacer crecer el negocio de fabricación de ADN sintético de TAAV en todo el mundo", dijo Sheila Mikhail, presidenta de la junta directiva de TAAV y cofundadora y consejera delegada de AskBio. "La Junta valora su visión estratégica y su largo historial de ejecución operativa, que son fundamentales para construir el liderazgo del producto para el doggybone DNA™1 (dbDNA™) producido por TAAV como una alternativa segura y altamente eficaz al ADN plasmídico."

Las modernas instalaciones de TAAV en San Sebastián, España, están diseñadas específicamente para la fabricación de dbDNA™ de alta calidad para terapias con AAV de grado clínico, preclínico y de investigación. Creemos que el proceso sintético de TAAV dará lugar a altos rendimientos a pequeña escala y a plazos de fabricación más cortos, facilitando una producción más rápida de AAV y aumentando la seguridad al eliminar las secuencias bacterianas residuales del ADN plasmídico.

"Este es un momento emocionante para TAAV y las terapias con AAV. Estoy deseando trabajar junto a nuestro excepcional y creciente equipo, para establecer TAAV como el estándar global de la biotecnología sintética", añadió Baksh. "Creo que TAAV desempeñará un papel transformador en el aumento de la seguridad y la accesibilidad de las terapias con AAV para los necesitados de todo el mundo".

Baksh se une a TAAV desde Akron Biomanufacturing, donde ocupó el cargo de Jefa de la Unidad de Negocio y Vicepresidenta de Biofabricación Comercial de la compañía, liderando su estrategia de crecimiento para la producción de plásmidos cGMP y nucleasas de edición genética. También ocupó varios puestos de liderazgo en GE Healthcare Life Sciences; GE Venture start-up, Vineti, Inc. y Organogenesis, entre otros. En estos puestos, Baksh estableció estrategias innovadoras de desarrollo de productos de terapia celular y génica a través de enfoques orgánicos e inorgánicos, sacó al mercado software para escalar y digitalizar los sistemas de fabricación celular y desempeñó un papel destacado en la aprobación del primer producto alogénico basado en células aprobado por la FDA.

Baksh se doctoró en Ingeniería Química en la Universidad de Toronto. Dividirá su tiempo entre Boston, Massachusetts, y las instalaciones de fabricación de TAAV en San Sebastián, España.

Acerca de TAAV

TAAV Biomanufacturing Solutions, S.L. (TAAV) es un fabricante cGMP de doggybone DNA™ (dbDNA™), un material de ADN sintético utilizado para terapias génicas con adenovirus (AAV). La empresa es una filial independiente y de propiedad exclusiva de Asklepios BioPharmaceuticals (AskBio) y, AskBio es una filial independiente y de propiedad exclusiva de Bayer AG. dbDNA™ se fabrica mediante un proceso enzimático y se produce bajo suites de producción clasificadas por la ISO siguiendo las normas GMP para aplicaciones de investigación, clínicas y comerciales de ADN sintético en vectores terapéuticos AAV. El dbDNA™ sintético es como una alternativa al ADN plasmídico, comúnmente utilizado en la fabricación de AAV, y conduce a mayores rendimientos de material de ADN. El uso de material de dbDNA™ sintético puede acortar significativamente los plazos de fabricación y facilitar una producción más rápida de AAV con un mayor perfil de seguridad al eliminar las secuencias bacterianas residuales del ADN plasmídico en el producto AAV. TAAV se fundó en 2019 y pasó a ser 100% propiedad de AskBio en 2022. La sede de la empresa, las instalaciones de fabricación y los laboratorios están en San Sebastián, España. Para más información, visite taav.com.

1doggybone™, doggybone DNA™ y dbDNA son marcas comerciales de Touchlight Genetics Limited. La tecnología para fabricar dbDNA™ tiene licencia de Touchlight IP Ltd.

Declaraciones prospectivas de TAAV Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas". Cualquier declaración contenida en este comunicado de prensa que no sea un hecho histórico puede ser considerada como una declaración de futuro. Palabras como "cree", "anticipa", "planea", "espera", "pretende", "potencial", "posible" y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, declaraciones relativas a la tecnología y el proceso de fabricación de TAAV. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de TAAV. Los riesgos conocidos incluyen, entre otros: Es posible que TAAV no pueda ejecutar sus planes y objetivos empresariales, incluido el cumplimiento de los requisitos normativos previstos o planeados, su dependencia de terceros, los planes de desarrollo clínico, los procesos y planes de fabricación y la producción de su producto, debido a diversas razones, como la pandemia de COVID-19 en curso, las posibles limitaciones de los recursos financieros y de otro tipo de la empresa, limitaciones de fabricación que pueden no ser anticipadas o resueltas a tiempo, posibles desacuerdos u otros problemas con nuestros colaboradores y socios externos, y comentarios o decisiones regulatorias, judiciales o de agencias, como los comentarios y decisiones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos o la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos o las autoridades farmacéuticas europeas. Cualquiera de los riesgos anteriores podría afectar materialmente y de forma adversa al negocio y a los resultados de las operaciones de TAAV. No debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. TAAV o sus empresas matrices no asumen ninguna obligación de actualizar públicamente sus declaraciones prospectivas sobre la base de acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha del presente comunicado.

Foto - enlace

View original content: enlace